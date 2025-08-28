Şîretê Hizbullahê ji hukumeta Lubnanê re şîret da ku teslimbûna siyasî beramber Amerîkayê qed bike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-
Piştî zêdekirina pressure û fitne afrozîya Amerîkayê li Lubnan û rêwîtina gelekî carekan a şandeyên Wașîngtonê ber bi Beyrutê, ku armanca wan hêvîdanê li dijî berxwedana xelkê ye, Husên Elxelîl, alîkari siyasî ya serokê giştî ya Hizbullahê, di nava daxuyaniyekê de roja duhê, hişyarî da li dijî towtîyên Amerîkayê ku hewl didin hêzên Lezayînê ya Lubnanê di ber dijî xelkê re bixin, û ji aliyên têkildar daxwaz kir ku bi dawî bixin teslimbûna siyasî ya ber bi şandeyên derveyî.
Husên Elxelîl di daxuyaniyê xwe de jî şîret kir: Ji kiryarên dawî yên Dewletê Amerîkayê wisa tê hîn kirin ku wan dixwazin hemû bingehên berdanî û parastina Lubnanê jêbikin û welatê me bibin koloniyeke Amerîkî-Şeyoni, û wan rêyê bi navê normalîzasyon û teslimbûnê, ku di dawiyê de di navnîşa peymanên "Ebrahim" de tê hesibandin, bidin.
Ew bêkesî xwe nişan da ku alîkarên Amerîkî û herêmî ku dixwazin serberdariya Lubnanê bigirin û di vê welatê de bi awayê vekirî an nevekirî beşdarî xebatên daxuyaniya siyasî ne, serketin ku hukûmeta Lubnanê bi karanîna biryaran xelet destnîşan bikin, ku ew yekî pêşînin ber bi rêya giştî ya teslimbûn û bi tevahî şerîkatî ye.
Vê xwezîya Hizbullahê diyar kir: Fermana bêderû û bi bîhîzên Dewletê Amerîkayê, ku di gotinên endamên komeleyeke xweşî yên Amerîkî li medyayê û ber bi rêberên Lubnanî hate îzahkirin, tiştekî din ne li derveyî red kirina vekirî û rûmetdar peymana ku di Tişrîne 2024-an de bi alîkarîyê Dewletên Amerîkayê û Fransa hate îmzaker kirin, ne.
Husên Elxelîl zêde kir ku Dewletê Amerîkayê ku şandeyên xwe ber bi Beyrutê şand, dest pê kir bi Morgan Ortegaz, paşê Tom Barak û piştî wan komeleyek mezin a endamên Kongre û hukûmetê, hewl dan ku hemû peymanên xwe yên li ser girtina Israîl ji xwestina berdan û rêketina her rojane ji erdên ku Lubnanê tê dagirker kirin bin pî û biparêzin. Ev bi wateyên dozên derew yên ku nûjen Amerîkî ji rêberên Lubnanî dan, ne zidd e.
Alîkari siyasî ya serokê giştî ya Hizbullahê got: Hevîtiya Amerîkî yê ku hêzên leşkerî ya neteweyî ya Lubnanê di ber dijî xelkê de bigerin û taybetî li navbera leşker û berxwedan teqsim bikin, tiştekî ne ji têvgerên nehez e ku hewl dide du stûnên bingehîn yên avakirina vê welatê, yaîni leşker û berxwedan, bidomîne. Em ev têvgerên nehez tîr dikin û careke din ji rêveberên Lubnanî daxwaz dikin ku ji kêmbûna ew qebûlkirinên xeterekin xweparêzî bikin.
Ev endamê girîng a Hizbullahê diyar kir: Wekî vî şahîdiyê ku hin aliyên di nav Lubnanê de, taybetî kesên ku li ser serdana hukûmetê ne, daxwaza wan ku kiryarên wan cîna peymana Tayfê ye, bi rastî xelet e û biryara girîng têk çûyî ye, û ew bi hewceyên siyasî yên Amerîkî û herêmî şopandin dibin.
Wê jî zêde kir: Peymana Tayfê bi awayekî vekirî daxuyaniya Lubnanê ye ku hemû kiryarên pêwîst ji bo azadkirin û parastina welat, tê de berxwedana şerefekar a gelê wî jî, ku di daxuyanên wezîrên hemû hukûmetên Lubnanê ya piştî vê peymanê de tê dîtin, tê vebijartin. Tiştekî ku em ji wî têr ne, ew e ku welat be şerê navxweyî bike; şerê ku peymana Tayfê ji pêşîya dijwarên gelê Lubnanê hate çêkirin da ku ew şerê bimîne.
Husên Elxelîl got: Bi peymana bûyerên ku hate pêşîn, em hîn hêvîdar in ku kesên ku mesûl û pêwîstî bi serbesti û ewlehiya welat in, taybetî serokwezîrê wan, berdewam bikin ku ji vê teslimbûnê siyasî derkevin û leşker ji fitneyên navxweyî ku ewlehiya û stabîliyeta welat tê xetere de qewimîn, dûbare raman bikin.
Wê di dawiyê de jî got: Ji aliyên wan dixwazin ku di têkiliyên xwe yên bi komeleyên navneteweyî û herêmî ku azadi û serwerdariya welatê ji her du terefên şêwaz û naverok tê xetere de ne, dubare raman bikin.
Ev axaftin piştî wê ye ku di destpêka Tîrmehê sala niha de hukûmeta Lubnan bi teslima tevahî li ber fermanên Amerîkayê û xwestiyên dijmên Şeyonî, biryara xelasî ji hêza berxwedanê pejirand, lê rêwîtina gelekî carekan a şandeyên Amerîkayê ber bi Beyrutê da ku li ser vê biryara basî bidin, berdewam e û du roj berê jî Tom Barak, şandeya Amerîkayê bi hev re Morgan Ortegaz û Lindsey Graham, senatorê Amerîkayê ku ji bo rawestina hêza Şeyonî û dijmên berxwedanê nasnameyek girîng heye, li Beyrutê bi rêveberên Lubnanî civîn û axaftinên bêhêz û şîretî yên li ser silahe Hizbullahê kirin.
Hemû sê şandeya Amerîkayê li Beyrutê di hevpeyvînên xwe de, di gotinên xwe yên taybetî û şîretî de, di destpêkirina xelasiyê ji hêza Hizbullahê de bêgumanî jî bêyî her herêmî bernamekê li ser rawestina tevahî ya tecavûz û dagirkeriyên rejîma Şeyonî li erdê Lubnan de hevsengî kirin.
Çavkaniyên agahdar li Lubnan di vê babetê de bi girseyî diyar kirin ku daxuyaniya bêhêz a ofîsa Benyamin Netanyahu, serokwezîra rejîma Şeyonî ya li ser biryara hukûmeta Lubnan a dijî silahê berxwedanê, rapor kir ku têkilîkirina derbasdar a vegerandina hestî ya rejîma Şeyonî ji Lubnan bi pêvajoya xelasiyê ji hêza Hizbullahê, bêyî peymana rawestina tecavûz û dagirkeriyên Israîl, wateya vegerandina vê xeta nexweş e ku Amerîkî li Lubnan zêde kirin; li gorî vê bingeha ku di destpêkê de Lubnan pêdivî ye qet'iyan dest bidin û paşê bibînin Israîl çi baweriyekê heye.
Ev çavkan di gotûbêja xwe ya bi rojnameya El-Exbar de jî diyar kirin: Tiştekî ku îro li Lubnan tê çêkirin têleke nû ye. Di demê ku rêveberên Lubnan tu gotinê li ser daxuyaniya bêhêz a ofîsa Netanyahu ne kirin, nêzîkên siyasî yên Lubnan jî gotin ku hukûmeta Lubnan li benda dikin bixwîne ka komeleya Amerîkayê çi tiştî bi xwe ber bi Beyrutê hatiye anîn.
