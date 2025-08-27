Encûmena Siyasî ya Elewiyan li Rojava û Navenda Sûriyeyê li ber damezrandinê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X)- ABNA- Çavkaniyên girêdayî Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê ragihandin ku di demek nêzîk de saziyeke siyasî ya nû dê ji aliyê hejmarek kesayetiyên girêdayî mezheba Elewiyan a li Sûriyeyê ve were eşkerekirin. Ev sazî dê wekî "Konseya Siyasî ya Rojava û Navîn a Sûriyeyê" were zanîn.
Li gorî van çavkaniyan, ev tedbîr di çarçoveya hewldanên ji bo afirandina avahiyeke siyasî ya federal li ser bingeha pîvanên qanûnî û erdnîgarî de tê girtin ku dê parêzgehên Lazkiye, Tartus û hin beşên Hums û Hemayê di nav xwe de bigire.
Armanca vê înîsiyatîfê ew e ku modelek sivîl û laîk li ser bingeha edalet, hemwelatîbûn û mafên mirovan were avakirin; modelek ku pabendî prensîbên federalîzmê û mafên hemî komên etnîkî û olî be.
Li gorî agahiyên ji Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê, ev encumen armanc dike ku rêziknameyên zelal ji bo saziyên rêveber, yasadanîn û dadwerî pêş bixe û beşdariya hemî koman di pêvajoya siyasî de misoger bike, di heman demê de pabendî pîvanên zelalî û berpirsiyariyê be. Her wiha, çareserkirina edaleta veguhêz, tevî şandina dozên sûcên li dijî mirovahiyê û sûcên şer bo Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî, destpêkirina lêpirsînên pêwîst, û îhtîmala avakirina dadgeheke taybet ji bo Sûriyeyê bi hebûna dadwerên sûrî û navneteweyî, wekî armancên din ên encumenê hatine ragihandin. Medyaya navxweyî û navneteweyî jî dê pêşveçûna van tedbîran bişopînin.
Hêjayî gotinê ye ku di 6ê Adarê de, herêma peravê Sûriyeyê şahidiya yek ji bûyerên herî xwînî ji dema hilweşîna hikûmeta Beşar Esed ve kir, ku jiyana bi sedan sivîlan girt.
