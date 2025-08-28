""Ensarullah: Di êrişa Îsraîlê de fermandarê me nehat kuştin"

"Ji ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu Beyt (s.x) - ABNA - Li berdewamiyê êrişên Îsraêlê li Yemenê ji ber piştgiriya vê welat ji bo Xezze, îro êvar bajarê Sana'a, paytextê Yemenê, hate hedefkirina êrişeke hewayî ya nû. Di dema ku medyayên Îsraîlî diêxin ku ev êriş bi armanca kuştina fermandarên Hûtî hatine kirin, hereketa Ensarullah vê daxuyaniyê red kir.
Şahidên çavdêrî ragihandin ku êrişên hewayî yên Îsraîlê herêma 'Attan' li başûr-rojavayê Sana'a û xanikek li herêma 'Beyt Bus' li başûrê paytextê hedef girtine.**
'Nasiruddin Amir', yek ji fermandarên hereketa Ensarullah, di bersiva vê êrişê de got: 'Daxuyaniyên Îsraêlê derbarê kuştina fermandaran rast in. Tişta ku qewimiye, êriş kirina hedefên sivîl û gelê Yemenê ye ji ber pozîsyona piştgiriya wan ji bo Xezze.'
Wî herweha tekîd kir: 'Ev êrişa Sihyonîstî têk çûye û operasyonên me yên piştgiriya Xezze ê berdewam bike.'
Li heman rexê, şebekeya 'El Mesîre' ya Yemenê ji çavkaniyek di Wezareta Parastina dewleta xilaskirina neteweyî ya Yemenê ragihand ku Îsraêl çîroken dijber li ser hedefên êrişê pêşkêş kiriye û daxuyaniya hedefgirtina fermandaran bêbingeh dît. Ev çavkanî tekîd kir ku êrişa Îsraîlê li Sana'a, di rastî de bersivek ji bo pozîsyona gelê Yemenê ya piştgiriya Filistînê ye.
Wî zêde kir: 'Tehdîtên Îsraîlê nikare netewa Yemenê û rêberiya wê tirsîne û ev êrişên Sihyonîstî ne manek bo berdewamiya piştgiriya Xezze nebin.'
