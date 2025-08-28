"Sêyemîn ceşna mezin a 'Mêvanatiya Ummetê Ehmed (s.x.a)' li Kurdistanê were lidarxistin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- " Hocet-ul-Îslâm Borumend Raziyanî di gotûbêjekê de ragihand: 'Bi destpêka meha Rebî'ul-Ewel, meha jidayikbûna Pêxemberê dilovanî Hz. Mihemed Mistefa (s.x.a), parêzgeha Kurdistanê dîsa li benda pêkhatina ayînen coşdar û manewî ye ji vê meha pîroz re. Gelê vê parêzgehê, ku evîna xwe ya kûr ji Pêxemberê Îslamê heye, her sal bi beşdariya xwe ya fireh û coşdar di ceşn û merasîmên mawlîdê de, hawûrhewa manewî û kêfxweş li seranserê parêzgehê çêdikin.'
Wî zêde kir: 'Îsal sêyemîn ceşna mezin a 'Mêvanatiya Ummetê Ehmed (s.x.a)' di roja Înê ya 14ê Îlonê saet 16:00 li Peyarê Firdawsî yê Sineyê were lidarxistin.'
Serokê Giştî yê Davera Îslamî ya Parêzgeha Kurdistanê tekîd kir: 'Ev ceşn ji bo xurtkirina yekîtî û venûvekirina peymana gel bi hînkirinên pêxemberî hatiye çêkirin. Wê hawûrhewa manewî, kêf û hêvî ji beşdaran re bîne.'
Hocet-ul-Îslâm Raziyanî berdewam kir: 'Bernameyên cihêreng ên vê ceşnê di nav de; mawlîd bi def, pêşandanên balkêş, bernameyên kêfxweş ji bo zarokan, muzîka esilî kurdî û dînî, komedî û performansên hunerî yên zindî hene.'
Wî bi peyayîna dikanên çandî, hunerî û xwarin-vexwarinê li ser rêya ceşnê got: 'Bername ji bo her temenî hatiye çêkirin da ku malbat û ciwan bi wekhevî bikarin ji vê ceşnê sûd werbigirin.'
Serokê Giştî yê Davera Îslamî ya Parêzgeha Kurdistanê diyar kir: 'Bêguman ceşna 'Mêvanatiya Ummetê Ehmed' fersendeke bêhempa ji bo gelê Kurdistanê ye ku bi beşdariya xwe, evîna xwe ji Pêxemberê dilovanî bidin nîşan û bi hînkirinên wî, rêyek ronaktir ji bo sibeyên başter çêbikin.'
Hocet-ul-Îslâm Raziyanî got: 'Ji hemû gelê zana û dindar ê parêzgehê re dawet dikin ku beşdarî vê merasîmê manewî û şêhatî bin û bi coş û kêfa xwe, evîna xwe ya ji baweriyê li hawûrhewa parêzgehê nîşan bidin.'"
