El-Bexîtî: Şerê Yêmenê têkeve rêza nû ye û dagirkeran dê bihayek giran bidin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Muhammed El-Bexîtî, endamê ofîsa siyasî ya hereketa Enserullah, di gotûbêja xwe ya bi torê Al-Meyadîn de ragihand ku tecavûza li ser civîna hukûmeta Yemenê li Sanaa derbasbûna xetên sor e û şer têkeve rêza nû.
Ew îzah kir ku: «Qisas bi qetî ye û çalakiya me pêşî gotinên me dê bê.»
Di domandina gotûbêja xwe de, Bexîtî meseleya Filistînê wekî «pêşîbînîya yekem» ya hereketa Enserallah nas kir û zêde kir: axivên dawî yên «Mehdî El-Meşat», serokê Yemenê, careke din ser rayedariya bingehîn ya vê hereketê li piştgirîya Filistîn û Gaza îzah kir.
Ew bi rêya tecavûzên dawî yên Îsraîlî bêyan kir: dagirkeran nikarin hêvî û azmê gelê Yemenê şikandin û Enserallah bi her bihayê ku pêwîst be, piştgirîya xwe ji Xezze berdêwam dike.
Bexîtî jî qeyd kir ku Yemen di rewşa şerî de ye û heta niha biryarên pirçendî li dijminan berdaye.
Ew zêde kir: «Girtina biryarên şerî têgihiştinê ye», lê îzah kir ku Enserullah di cezayê Britanya û Dewletên Yekbûyî serkeftî bûye û ev rê li ber dijmên Sionîst jî dê berdêwam bike.
Bi awayekî ku li gorî ragihandina serokatiya Yemenê li Sanaa tê gotin, di tecavûza roja pêncşemê de, Ehmed Xalib Er-Rahwî, serokwezîrê Yemenê, û hinek ji wezîran şehîd bûn û çend kesên din giran birîndar bûn.
