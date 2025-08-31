Sersaxiya Ayetullah Extarî ji Seyîd Ebdulmelîk El-Hûsî / êrîşa Îsraîlê li dijî Yemenê sûcekî nû yê şerîye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X)- ABNA- piştî şehadeta Serokwezîrê Hikûmeta Guhertin û Avakirinê ya Yemenê, Ehmed Xalib Er-Rehwî, û hejmarek ji wezîrên wî di êrîşa hewayî ya rejîma Siyonîst li ser Senayê, paytexta Yemenê, kesayetiya navdar ên cîhana Îslamê peyam şandin, vê cinayetê şermezar kirin û bi gelê Yemenê hevxemiya xwe diyar kirin.
Ayetullah Mihemed Hesen Axtarî, Serokê Konseya Bilind a Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X) û Serokê Komîteya Piştgiriya Şoreşa Gelê Filistînê, di peyamek fermî de ji Seyid Ebdulmelik Bedereddîn El-Hûsî, Sekreterê Giştî yê Tevgera Ensarullah a Yemenê re şand, di vê peyamê de ji bo vê şehadetê êş û xemgînî xwe diyar kir û balê xwe li ser rol û pozîsyona Yemenê li ser xeta berxwedan û piştgiriya gelê Filistînê dan.Nivîsa peyamê:
Birayê mucahîd, hêrsaz, sebirkar û bêguman, Cewherê me, Seyid Ebdulmelik Bedereddîn El-Hûsî (Xwedê wî biparêze û hêvîyê wî hêlîne),
"«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»."
(Ey yên ku îman hatine, dema ku hûn bi komek re rûniştin, sebir bikin û Xwedê pir bîr bikin, belkî serkeftinê bibin. — Sûreya Enfal, a'ya 45)
Silav û rêz li ser te, bi hez û hurmetê mezin ji bo sebra te.
Ev efsane û serbilindî ye ku ez bi xemgînîya herî giran, teslît û hevxemiya xwe ji bo miletê mucahîd û bira yê Yemenê, û serokatiya wê, bi serokatiya te, ji ber şehadeta Serokwezîrê Hikûmeta Guhertin û Avakirinê, mucahîd Ehmed Xalib Er-Rehwî, û hejmarek ji wezîrên hêja, di dû êrîşa tirsonek, bêdil û bêbawer a rejîma Siyonîst pêşkêş bikim.
Ev êrîş, tiştek din nîne ji cînayetên şerî yên nû ku li dosyaya cînayetên rejîma Siyonîst zêde dibe; dosyaya ku bi xwîna zarok, jin, kal, pîr û sivîlên bêparastin ji Gaza heta Libnan, Sûrî, Yemen û Îran tije ye.
Pozîsyona hêrsaz û şoreşgeriya Yemenê, û hebûna wê di derbarê piştgiriya gelê Filistînê de nimûne ye ku divê li hember dijminê bêrehm, nemirovane û dijî-Îslamî were şopandin. Ev serbilindî û rûmet ji bo me hemûyan e, di dema ku cîhan, bi taybetî gelek serokên ereb ên Siyonîstî û bêhêvî, tenê temaşevan in li hember vê qetlayê mezin û birçîbûna tevahiya neteweyekê.
Em bi dilî piştrast in ku ev êrîş dê tenê sebira gelê mucahîd û qewet û xebata serokatiya aqil û bihîstî yê Yemenê zêde bike. Di vê bûyera xemgîn de em careke din sebira şervanên Yemenî pîroz dikin, yên ku berdewam diafirînin destanên mezin û şan û şeref di piştgiriya gelê bihêviya Filistînê û berxwedana Îslamî de.
" «إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» "
(Heke hûn Xwedê alîkar bikin, ew ê hûn alîkar bikin û gavên we xurt bikin.)
Bi hêvîya serkeftinê û bi rêz û hûrmêtê mezin,
Birayê te,
Mihemed Hesen Axtarî
Serokê Konseya Bilind a Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X)
Serokê Komîteya Piştgiriya Şoreşa Gelê Mûsliman a Filistînê
Di Saziya Serokatiya Komara Îslamî ya Îranê de
Dawiya peyamê
