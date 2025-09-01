  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Dr.Pizişkîyan: Divê welatên endam ên Şanghayê danûstandinên bi dolar kêm bikin

1 September 2025 - 18:46
News ID: 1722618
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Dr.Pizişkîyan: Divê welatên endam ên Şanghayê danûstandinên bi dolar kêm bikin

Di civîna bilind a Şanghayê Plus de, serokkomarê Îranê sê pêşniyar pêşniyar kirin da ku bandora cezayên neqanûnî li ser têkiliya aborî ya endaman kêm bike.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di çarçoveya civînên Komara Îranê ya li şaredariya Şanghay de, Serokê Komara Îranê sê pêşniyarên fermî kir ku karîgeriyên cezayên neqanûnî li ser aboriyê endamên Rêkxistina Hevkariya Şanghay kêm bikin. Wê dipeyivî:
“Hesabên taybet ên Rêkxistina Hevkariya Şanghay divê bi awayekî fermî cîh bixin.”

Di beşek ji nivîsarên navenda Şanghay yên li ser pêşveçûna hevkariya malî, Mesûd Pezîşkîyan, wekî pêşniyarekî fermî ji hêla Komara Îslamî ya Îranê ve, got ku destpêkirina “hesabên taybet ên Rêkxistina Hevkariya Şanghay” divê wekî mekanîzmek fermî û xebitandinê ji bo hêzdar kirina hevkariya diravî were cîhkirin.

Ev pêşniyar li ser sê bingehên sereke hate avakirin:

  1. Belavkirina hesabên di diravên neteweyî de û kêmkirina piştgiriyê ji dolarê li bazara guherandina endamên.
  2. Destpêkirina pergala dijîtal ya dirav û bikaranîna diravên dijîtal ên bankeya navendî ji bo parê danê bi awayekî salamet û rast.
  3. Avakirina fonda serbest ya guhertina dirav ji bo piştgirî kirina wan welatan ku di bin fîşara cezayên an rewşên aborî nebaş de ne.

Herwisa, pêşniyar dike ku mamelatên diravî bi dolar kêmtir bêne kirin û zêdetir mamelat bi diravên neteweyî yên endamên Rêkxistina Hevkariya Şanghay were pêşxistin.

…………………….

/Dawiya Peyam

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha