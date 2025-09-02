Di civîna yekbûna hevkariyê ya Şanghayê de, Wan Azizah ji destê Xi Jinping re nedaye û tenê bi serê xwe rêz kir. Ev çalakî ji hêla gelek kesan ve wekî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (s.x)-ABNA-Weşandina vîdyoyek ku tê de Wan Azizah, jina Serokwezîrê Malezyayê, red dike ku di çarçoveya civîna lûtkeya Rêxistina Hevkariya Şanghayê de bi Serokê Çînê re dest bide, li ser medyaya civakî bi pêlek bertek û analîzan re rû bi rû ma.
Vîdyoya ku ji hêla hesabên têkildarî mijarên Çînê ve wekî "reftarên neasayî" hate binavkirin û redkirina jina Serokwezîrê Malezyayê ku di civînek navneteweyî de bi Serokê Çînê re dest bide, wekî çalakiyek girîng hate hesibandin.
Bikarhênerên medyaya civakî bi perspektîfên cûda li ser mijarê rawestiyan. Hin kesan ev tevger wekî bêrêzî an jî paşguhkirina protokolên dîplomatîk dîtin ku dibe ku Malezyayê li hember hêzek wekî Çînê bixe rewşek dijwar. Ji aliyekî din ve, komek din tekez kir ku têkiliyên navneteweyî li ser sembolên rêzgirtina hevbeş ava dibin û tevgerên weha, her çend ji baweriyên olî derkevin jî, dikarin ji perspektîfek siyasî û dîplomatîk ve wekî ne guncaw werin hesibandin.
Hejmarek analîstan jî ev tevger normal dîtin û destnîşan kirin ku Wan Azizah jinek Misilman e û dest dayîna bi mêrên ne-mehram re di Îslamê de qedexe ye. Lêbelê, hin kesan bawer dikir ku serê wê li ber serokê Çînê di warê protokolê de jî nebaş bû û ji bo aliyê Çînî çêtir bûya ku ji berê de ji vê adeta çandî agahdar bibûya.
Ev tevî wê yekê ye ku Serokwezîrê Malezyayê Enwer Îbrahîm bi xwe destê xwe bi jina serokê Çînê re hejandibû; mijarek ku ji hêla hin bikarhêneran ve wekî nakokiyek di tevgera dîplomatîk a malbata serokwezîr de hate destnîşan kirin.
Çalakvanên medyayê pêşniyar kirin ku mîsyona dîplomatîk a Malezyayê li Pekînê dikaribû berî civîna fermî serokê Çînê ji adeta olî ya jina serokwezîr agahdar bikira da ku ji her şaşfêmkirinek dûr bikeve.
