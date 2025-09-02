Analîzek li ser helwesta Erdoğan û Colanî; Çima êrîşên Îsraîlê li ser Sûriyeyê ranawestin?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Berdewamiya êrişên rejîma cihûyan li Sûriyeyê, vî welatî rû bi rûyê gelek pirsgirêk û zehmetiyan kiriye. Ji ber vê yekê ewlekariya û aramî li Sûriyeyê hê jî lawaz û nestabil e. Colanî ne tenha nikaribe aramî li devera siyasî û tengasiyên navxweyî yên Sûriyeyê anîne, belê li hember tehdîdên derve jî bêhêz e. Dema ku mijara rejîma cihûyan tê, Colanî û rêvebirên din yên hikûmeta demkî ya Dîmeşqê bi eslî xeberek ji bo gotinê tuneye. Di heman demê de, ji tîrmeh û gelawêja 2025an ve, rejîma cihûyan bi kêmî ve 6 operasyonên leşkerî yên mezin li Sûriyeyê pêk anîne; êrîşên hewayî, êrîşên droneyan û êrîşên erdî jî di nav de ne. Wall Street Journal raport kiriye ku Îsraîl ji berfanbara 2024an ve bi sedan êrîşên hewayî li seranserê Sûriyeyê pêk anîne, ku bi navînî her sê heta çar rojan êrîşek çêbûye. El Cezîre jî di raportek detayî de gotiye ku ji dema ku hikûmeta Beşar Esed ketiye, rejîma cihûyan bi kêmî ve 400 êrîşên erdî li Sûriyeyê pêk anîne, û di bûyera herî nû de, di 27ê gelawêjê, ango çar roj berê, baregeha berê ya parastina hewayî li nêzîkê El Kuswa li başûrê Dîmeşqê, hate êrîşek giştî ya artêşa cihûyan. Bêgum cihûyan tenê li ser êrîşên hewayî û yên droneyan sekinîne, û The Guardian jî ragihandiye ku ji bilî 47 êrîşên hewayî û 9 êrîşên erdî, di êrîşên topxaneyê de jî, embarên çekan, navendên fermandarî û amûrên leşkerî yên baregehên Sûriyeyê hatin êrîşkirin. Niha bi zelalî tê dîtin ku artêşa Netenyahû, bi dîtina bêbandoriya Colanî, operasyonên xwe yên leşkerî li Sûriyeyê bi awayekî berbiçav zêde kiriye û komek êrîşên hewayî, erdî û topxaneyê pêk anîne. Li wirê din, li sînorên bakurê Sûriyeyê, em şahidê tevgerên dîplomatîk yên Tirkiyeyê li hember rejîma cihûyan in. Tirkiye, ku bi eslî wekî piştgirê herî girîng ê avabûna Heyşa Tahrîr eş-Şam tê dîtin, bi danîna Peymana Meclisa Enqereyê, tevgerên rejîma cihûyan li Xezze wekî qirkirina gelê Filistîn binav kir. Lê belê, Tirkiye jî li ser berdewamiya êrişên dagirker ên rejîma cihûyan li axa Sûriyeyê, pozîsyonên nerm dixe, û pozîsyona herî bilind a hikûmeta Erdoğan li hember êrişên hewayî û erdî yên rejîma cihûyan li Sûriyeyê, ji asta danîna Peymana Wezareta Karên Derve derbas nebûye. Niha pirsya sereke eva ye: çima curek lihevhatin û şibandin di navbera pozîsyona Enqereyê û Dîmeşqê de li hember êrişên rejîma cihûyan li Sûriyeyê heye? Ma ev nîşana curek hevkarî ya siyasî di navbera Tirkiye û rejîma nû ya Sûriyeyê de ye û hin menfeatên kurt-demî têne hesibandin, an na? Ji bo bersivek guncav, em dikarin bûyerên mehên borî bi bîr bînin, ku di serê van bûyeran de, çavdêrîya dîtanên dîplomatîk yên tîma Colanî bi rêveberên rejîma cihûyan tê kişandin. Bi taybetî divê em vê nuqteyê bi bîr bînin ku bi navbeynkariya Dewletên Yekbûyî û Tirkiyeyê, bi kêmî ve du dîtan di asta rêveberên bilind de, di navbera rejîma demkî ya Colanî û rejîma cihûyan de çêbûne. Lê delîl nîşan didin ku tu yek ji van dîtanan, ne amûr an jî tribûnên ji bo ragihandina protestoya Sûriyeyê li hember êrişên pirjimar yên Îsraîlê bûne, û rêveberên tîma Colanî, ne amade bûne ku li hember êrişên artêşa Netenyahû, pozîsyonên bihêz bigirin. Lîstikvanê Sereke kî ye? Rêveberên rejîma cihûyan, ji bo xwepişandina tevgerên xwe yên dagirker li axa û fezaya hewayî ya Sûriyeyê, her dem bahane wek hewldana li hember bandora Komara Îslamî ya Îranê, astengkirina ragihandina çek û cebehayan û tedbîrên parastinê pêşkêş dikin. Wek mînak, The Times of Israel di çend raportan de, ji bo xwepişandina tevgerên rejîma cihûyan, van êrişan bi îdiayên wek "êrîş li depoyên çekên stratejîk, firgehên leşkerî û avahiyên deryayî ji bo astengkirina ragihandina çekên pêşketî bo hêzên neqandî" ve girêdaye. Di heman demê de, çend meh berî ku van îdiayan bên gotin, Reuters û The Guardian, ji Îsraîl Katz gotine ku armanca sereke ya rejîma cihûyan, "avakirina herêmeke parastinê li başûrê Sûriyeyê ye da ku ji tehdîda bakurê Îsraîlê ji aliyê hêzên dijmin û çekan ve were parastin". Lê rastî eva ye ku tu yek ji van mijaran rastiya objektîv nîne, û du tevgerên girîng ên rejîma cihûyan li Sûriyeyê ev in: dagirkirina beşek mezin ji axa Sûriyeyê bi bahana ewlekirina sînorê û her weka han, provokekirina Dûrîên Suwêda û leşkerên kurd yên bi navê "QSD" li bakur û rojhilatê Sûriyeyê. Lê di nav vê yekê de, Dewletên Yekbûyî wekî piştgirê herî girîng ê rejîma cihûyan, curek nîşandana siyasî da destpêkirin û ji bo siya avêtin ser tevgerên navendê yên Netenyahû, xwe wekî ku pirsgirêkên sînorî hene û çareserkirina van pirsgirêkan, hewceyê amadekariya domdar a dîplomatek bi navê Tom Barak e, xuyang kir. Tom Barak, bi heman demê de, hem balyozê DYAyê li Enqereyê ye û hem jî şandeyê taybet ê serokê DYAyê ye di dosyeya Sûriyeyê de. Lê Barak tenê li ser vê qada berpirsiyariya xwe sekinîne û di dosyeya Libnanê û daxwaziya DYAyê ji bo bêçekkirina Hizbullahê ya Libnanê de jî bûye elementek navendê. Di heman demê de, rejîma cihûyan, bi bahana parastina erdî, kontrola xwe li herêma parastinê ya Çiyayên Colan berfireh kiriye û Peymana Veqetînê ya 1974an şikandiye. Bêgum, van tevgeran nîşanek stratejiyek ji bo afirandina hawirdorek ewlekarî ya kûrtir di nav axa Sûriyeyê de ye. Bi gotineke din, di şert û mercên ku Tom Barak xwe wekî ku ji bo çareserkirina pirsgirêkên sînorî û siyasî di navbera Sûriyeyê û Îsraîlê de dixebite û navberdariyê dike, xuyang dike, hebûna dagirker li Golan, êrişên domdar li Dîmeşqê û derdorên wê, navendê li Suwêda, helîkirina hêzan û tehdîd û nîşandana hêzê, hêdî hêdî normal bûye, û tîma Colanî jî li hember van tevgerên zordestî, ti karê taybetî nake. Tom Barak carekê din gotiye ku armanca wî ya sereke ji lîstina roleke aktîv di danûstandinên heyî yên navbera Sûriyeyê û rejîma cihûyan de, kêmbûna tengasiyan û afirandina çarçoveyeke nû ya ewlekarî ye. Lê belê, xebera tu guhertina baş tune, û rewş ji bo Sûriyeyê, hê jî bêaramiye û nehevseng e. Tirs, xwevezêr an Peymana Veşartî? Gelek analîst bawer dikin ku artêşa Sûriyeyê û avahiya hêzên ewlekarî û parastinê ya vî welatî, piştê ketina hikûmeta Beşar Esed, hê jî form û qewimiya xwe ya dawî ne dîtiye, û kapasîteyeke leşkerî ya sînordar û hawirdorek ewlekarî ya lawaz heye, û ji bilî vê yekê, di şert û mercên niha de, hewldana avakirina nû, pêştir ji her mijarek din e. Rejîma cihûyan bi têgihiştina pointên lawaz ên Dîmeşqê, dest bi tevgerên zordestî dike. Di çend mehên borî de li Enqereyê û Dîmeşqê, carekê din belgeyên hevkarîya parastinê û ewlekarî di navbera rêveberên Sûriyeyê û Tirkiyeyê de hatin îmzekirin, û tê gotin ku beşa sereke ya mîmariya artêş û seva agahiyan û ewlekarî ya nû ya Sûriyeyê, li ser milê şêwirmendên tirk e. Ji ber vê yekê, bi aşkeraî tê gotin ku sedema sereke ya bêbandoriya Colanî li hember êrişên rejîma cihûyan, ji ya ku bi kapasîteya leşkerî ve girêdayî ye, pêştir bi daxwaz û cureneriya siyasî ve girêdayî ye. Di derbarê pozîsyona Tirkiyeyê de jî, em dikarin bêjin Erdoğan û nûnerên meclîsê yên tirk, bi gelemperî dest bi amûrên wek projeyên parlamenî, axaftin û texmînên dîplomatîk û sembolîk dikin, ji ber ku Enqere dixwaze wek parêzvanê Filistînan xuya bike, lê bi pratîkê, Tirkiye tercîh dike ku li hember rejîma cihûyan, ji pozîsyonên bihêz dûr bike û hêvîdar be ku li paş perde û bi alîkariya DYAyê, beşek ji tehdîdên Îsraîlê birêvebibe.
