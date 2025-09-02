"Girtina Şaredarê bajarê El-Xelîl ji hêla leşkerên sionîst ve"

Li Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îrro sêşem, di dema şerma fireh a li çend herêmên Kaniya Bakurê (Rojhilatê Navîn) de, hêzên îşgalger ên sionîst gelek şarîyên Filistînî girtin.
Di bajarê Yatta, ku li başûra parêzgeha El-Xelîl e, hêzên Îsraîl serokê bajarê El-Xelîl bi hevreke ciwan ji vê herêma girtin.
Hêzên îşgalger di şerma xwe de li malê Şaredarê bajarê El-Xelîl deriyê şikandin û amûrên nav malê şikestin, wê paşê girtin û bo cihê ne zanînî veguherandin.
Hêvî jî, li bajarê Yatta, şarîyekî Filistînî piştî kontrolkirin û şikandina malê wê ji hêzên sionîst ve, hat girtin.
Di berdewamîya vê çalakiyê de, hêzên îşgalger jî li bajarên Halhul û Idhna, ku li rojavayê El-Xelîl ne, şerma xwe anîn û gelek şarî bi kontrolkirina malên wan hatin girtin û di lêkolînên erdî de hatin sernavîn.
Bi heman demê, lêşkerê Îsraîl tedbîrên ewlekarî li parêzgeha El-Xelîl zêde kirin û bi damezrandina gelek kontrolpunkta li deriyên bajar, gund û lageran, û bi girtina rêyên sereke û rêyên piçûk, bi çêkirina bendên simanî û çêlkerên erdî, sinorên fireh hatin lê danîn.
/Dawiya peyamê
Etîket
Xezze
Filistîn
Rejîma Siyonîst
