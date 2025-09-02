  1. Home
"Girtina Şaredarê bajarê El-Xelîl ji hêla leşkerên sionîst ve"

2 September 2025 - 10:17
News ID: 1722733
Îro sibê, hêzên dagirker ên sihyonîst di serdegirtinên berfireh ên li ser çend deverên Şerîaya Rojava de, hejmarek welatiyên Filistînî girtin.

Li Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îrro sêşem, di dema şerma fireh a li çend herêmên Kaniya Bakurê (Rojhilatê Navîn) de, hêzên îşgalger ên sionîst gelek şarîyên Filistînî girtin.

Di bajarê Yatta, ku li başûra parêzgeha El-Xelîl e, hêzên Îsraîl serokê bajarê El-Xelîl bi hevreke ciwan ji vê herêma girtin.

Hêzên îşgalger di şerma xwe de li malê Şaredarê bajarê El-Xelîl deriyê şikandin û amûrên nav malê şikestin, wê paşê girtin û bo cihê ne zanînî veguherandin.

Hêvî jî, li bajarê Yatta, şarîyekî Filistînî piştî kontrolkirin û şikandina malê wê ji hêzên sionîst ve, hat girtin.

Di berdewamîya vê çalakiyê de, hêzên îşgalger jî li bajarên Halhul û Idhna, ku li rojavayê El-Xelîl ne, şerma xwe anîn û gelek şarî bi kontrolkirina malên wan hatin girtin û di lêkolînên erdî de hatin sernavîn.

Bi heman demê, lêşkerê Îsraîl tedbîrên ewlekarî li parêzgeha El-Xelîl zêde kirin û bi damezrandina gelek kontrolpunkta li deriyên bajar, gund û lageran, û bi girtina rêyên sereke û rêyên piçûk, bi çêkirina bendên simanî û çêlkerên erdî, sinorên fireh hatin lê danîn.

/Dawiya peyamê

