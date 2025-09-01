Amarên dawî yên erdheja Afxanistanê: Zêdetirî 800 kes mirin û nêzîkî 3,000 kes birîndar bûn

"Li gorî raporta ajansa navneteweyî ya Ehl-ul Beyt ê (s.x) – ABNA-Zebihullah Mücahid, pêngava hikûmeta serokatiya Afxanistanê, saetek berê hejmara miriyên erdheja parêzgeha Kunar a rojhilatê Afxanistanê wekî 800 kes eşkere kir."
"Ew di konferansa rojnamevanî ya îro (Duşem, 10ê Îlonê) de zêde kir ku 2500 kesên din jî li vê parêzgehê birîndar bûne."
"Mücahid hejmara miriyên parêzgeha Nengarharê wekî 12 kes û birîndaran jî wekî 255 kes eşkere kir."
"Mücahid zêde kir ku 58 kesên din li parêzgeha Laghmanê û 4 kes jî li parêzgeha Nuristanê ji ber vê erdhejê birîndar bûne."
"Pêngava Talibanê got ku ev amar destpêkî ne û ji ber ku tîmên alîkarî hê nikarin bi riya erdî bigihîjin hin herêmên parêzgeha Kunarê, hejmara miriyên van herêman hê ne di destê wan de ne."
"Mücahid tekîd kir ku hikûmet li hemû dezgehan ferma daye ku xwe bigihînin herêmên xera bûyî û ji hemû derfetên xwe re ji bo definkirina miriyan, dermankirina birîndaran û lêpirsîna kedîyayîan bikarbînin."
"......."
/"Dawiya Peyamê"
Your Comment