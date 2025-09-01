"Rola baweriyê li ser yekbûnî (Tewhîd) di şêwaza jiyanê de"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rola Baweriyê li Ser Yekbûnî (Tawhîd) di Şêwaza Jiyanê de
Tawhîd û yekbûnîya Xwedê divê ne tenê di aqîdeyê de bibe, lê herwiha divê di pratîk û çalakiyên rojanê yên mirovî de jî wê aqîdeyê xuya bike. Ev wate ye ku mirov ne tenê bibêje ku Xwedê yek e, lê her wiha di şêwaza xwe ya jiyanê de divê wî yekbûnî û vê aqîdeyê nîşan bide.
Mirovê ku dibêje bawerîya wî ye ku Xwedê yek e, lê di pratîkê de wisa têketin û çalakiyên wî bi awayekî cuda têne kirin, tê zanîn ku wî di aqîdeya xwe de rast nebe.
Tawhîd wateya ku Xwedê ne tenê di astengê zatê de yek e (yekbûnî di zatê de), lê her wiha di taybetmendiyên wî de (wek zanîn, jiyan, hêz, guhdarî, dîtin) jî yekbûnî wî pêk tê. Ew taybetmendiyan ne zêdetir ji zatê Xwedê nayên hesibandin.
Astenga sêyemîn a tawhîd jî di çalakiyan de ye. Mirovê ku bawerîya yekbûnîya Xwedê heye, ne dibîne ku tiştên din wek sedemên serbixwe yên çalakiyan ne, lê hemî tişt di nav hêz û destûra Xwedê de ne. Heke kesî rolek ji bo sedemên din dê bêje, ev rolek divê di nav erdê destûra Xwedê de be, ne di ber destûra wî.
Şerîk û Baweriyên Çewt li Ser Tawhîd
Geçî caran kesên ku fêmek rast a tawhîd nînin, her tiştên din ku hîn jî dikarin sedem û karîn bêne dîtin wek şerîk û şerîkî dikin. Ji ber vê yekê kesên ku wan baweriyan hene, kesên ku wan baweriyan heye têkfir dikin.
Lê şerîk dikare tenê wateyê ku mirov roleke serbixwe û serbest ji Xwedê bide tiştên din. Mînakî, divê baweriyê ku karanîna dinan li ber destûra Xwedê ye bê were hêsibandin.
Mînakî, di gelek cîhanan de baweriyên şewatî (superstîsyon) hene, wek şermend dîtina qumêr (mêrxas), girêdanên taybet li mala xwe, an baweriya ku hin tiştan karên xwe yan sedeman taybet hene ku Xwedê ne li wan ne daye.
Serketina Baweriyê li Erka Yekbûnî di Jiyanê de
Ji ber ku mirov Xwedê wek sedemê her tiştî dizane û divê hemû sedeman li erdê wê destûrê de bin, ne di ber destûra wî, baweriyê ku bi rêya Xwedê ve hemû tişt vedigere mirovê dike ku di rewşa herî dijwar de jî neçare nebe.
Mînakî, em gelek caran di rewşên dijwar de dîtin ku kesek ku di nav deryayê de di hatina binav kirinê de ye, ne diyar dike ku ji tiştên alîkariyê hîn tune ye, ew qasî ku ew destê xwe jê kêm dike, yê ku dibe bêhedî jê kirin û xemgîn bibe. Lê mirovê bawerîdar ku dizane hemû sedeman li destê Xwedê ne, her dem hêvî û îmânê xwe ne ji dest dide.
Ev bawerî dike ku mirov ne tenê ser tiştên xwe yan tiştên dîtî ya ku tenê li hember wî ne binêre, lê her weha jî erka Xwedê li ser hemû tiştan destûrê heye.
Pêwendiyên Din di Baweriyê de
Mirov dibe ji tiştên din alîkarî bixwaze, wek av, xwarin, tabîb û darû, lê ev alîkariyê divê her dem di nav çarçoveya destûra Xwedê de were hêsibandin.
Mînakî, em dibînin ku me ji bo şerabê vexwarin an ji bo rabûnê avê dixwazin, ev wateye ku Xwedê avê afirand û xasiyeta vê avê çêkir ku xerîdarîya me were qedirandin. Her wiha tabîb û zanîna wî jî ji Xwedê ye.
Mesela Îmam Eli (s.x) û Gotinên Wî
Di heman demê de, Îmam Eli (s.x) di gotinên xwe de bawerîya tawhîd û yekbûnî ya Xwedê ji nav dîrokê dîtin û di xwedîyê xwe de dîrokê pêşkêş kir.
Ew got ku Xwedê yekê yek e û hemû hêza her tiştan ji wî ye, kesê ku li Xwedê negere neçare û xemgîn dibe.
Encama Nivîsê
Baweriyê li tawhîd divê ne tenê di aqîdeyê de be, lê her wiha di pratîka jiyanê de xuya bibe. Mirovê ku Xwedê yekê yek e tê bawer kirin, divê jiyanê xwe bi hêvî û îmân pêş bibe û ne ji ber ku ji sedemên ku dikin bêxwedî ne.
Ew bawerî dê mirovê di her rewşê jiyanê de bi hêvî bimîne û bi têgihiştina ku hemû tişt li destê Xwedê ye û ew yekê yek e.
