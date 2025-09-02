Civata Navneteweyî ya Lêkolîna Qirkirina Neteweyan: Îsraîl di Xezze de qirkirina neteweyî kiriye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serokê herî mezin a civata navneteweyî ya lêkolînerên xebatkar li ser qirkirina neteweyan (IAGS) ragihand ku ev desteya akademîk bi pejirandina yekan rêzdar, îlan kir ku kiryarên Îsraîl li Dêrikê Xezze bi pîvanên yasal ên têbîna qirkirina neteweyî re tevahî hevder in.
Ev rêzdar bi destnîşanên 86% ji wan endaman ku ray dan, di nav 500 endamên civata navneteweyî ya zanistvanên qirkirinê de, hate pejirandin.
Li gor vê rêzdarê, siyaset û kiryarên Îsraêl li Xezze bi têbîna yasal ya qirkirinê ku di gotara duyemîn a peymana Neteweyên Yekbûyî ya di sala 1948-an de hatiye destnîşan kirin (Konvansyon a Astengkirin û Ceza Kirina Sûcên Qirkirinê), tevahî tevahî li hev digerin.
Di rapora vê civatê de hatiye nivîsandin ku dewleta Îsraîl ji 7ê Cotmehê 2023 ve, têkilîye bi xebatên qirkirinê yên mezin û rêxistî yên dijî mirovahiyê, sûcên şer û qirkirina neteweyî. Ev kiryaran tev dikin têkoşînên bê hêde li ser ciwan û çarçoveya sivîl, wek nexweşxaneyan, mal, avahiyên bazirganî û xebatên rastîn, her weha azab û astengkirina xwarinê û avê.
Rapora dikeve ber ku hêzên Îsraîl zêdetirî ji 50,000 zarok kuştin an birîndar kirin – ev jî wek nişaneyek qirkirinê hate qeydkirin, ji ber ku meriviyeta komê bi rêya vê agirîye hatiye hedefkirin.
Herwiha, hemle li ser karûbarên alîkariyê, personela tewînê û rojnamevanan jî wek beşek ji vî sûcî hatine navnîşkirin.
Li gor vê raporê, kiryarên Îsraêl di bersiva 7ê Cotmehê de ne tenê bi "Hamas" ve girêdayî bûn, lê belê tevahî gelê Xezze hatin armanc kirin.
Ev civat jî di encama xwe de deklare kir ku civaka navneteweyî pêdivî ye berpirsiyariya xwe bigire û di bin peymana astengkirina qirkirinê de, ji derketina vê sûcê rawestanê bike.
Di dawiya raporê de hat daxistin ku ew çalakiyên parastinê yên ku tê gotin "tedbîrên ewlehî" yên dijî endamên komêk taybet — îşaret li hemûtiya karanên Îsraîl ên dijî Hamas — gelek caran tenê bêhaneyek in bo qirkirina giştî û komkujiyê.
