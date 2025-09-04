" Erdhejeke hêzdar dîsa rojhilata Efxanistanê hejand "

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)- ABNA- Gorî nûçeyek ku ji hêla El Cezîreyê ve hatî weşandin, çend kêliyan berê erdhejek bihêz parêzgeha Kunar a li rojhilatê Afxanistanê hejand.
Reuters her wiha ragihand ku mezinahiya erdhejê 6.2 li gorî pîvana Rişter bû.
Heta niha tu nûçe li ser qurbanî an zirarên erdhejê nehatiye weşandin. Ev di demekê de ye ku qurbaniyên erdheja dawî ya li Afxanistanê hîn jî zêde dibin.
Rayedarên Afxanî îro ragihandin ku hejmara miriyên erdhejê li welêt gihîştiye 2,200 kesan. 3,640 kesên din jî birîndar bûne.
Erdhejek bi mezinahiya 6 pileyî sibeha 31ê Tebaxê (9ê Îlonê) parêzgehên Nangarhar û Kunar ên li rojhilatê Afxanistanê hejand, xanîyên ji kevçî û kolanên teng ên gundan veguherandin komên axê.
.............................
/Dawiya peyamê
Your Comment