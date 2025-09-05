Dema Erd Hêrs Dibe: Afxanistan û 100 Erdhejên Wêranker di carekê Sedsalekê de

"Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) –ABNA- Zêdetirî 2,200 kes mirin û zêdetirî 3,640 kes jî birîndar bûn piştî ku erdhejek bi mezinahiya 6 lîkê (rişter) Efxanistan hejand. Ev erdhej di şemiyê (sêşem) rojê de bi erdhejekê din bi mezinahiya 5.5 lîkê hate dû. Efxanistan yek ji welatên e ku piraniya erdhej û hejên erdî pê werdigire.
Erdheja yekşemê yek ji xirabtirîn erdhejên bû ku Efxanistan di salên dawî de jiyaye û herweha zêdetirî 5,400 xanî jî di vê erdhejê de hatin wêrankirin. Erdhej sedem wêrankirina xaniyan di çend gundên dûrî Efxanistanê de bû û hema hemû xanî bi awayekî xirab hatin wêrankirin an jî zirar dît. Niştecihên herêmî hê jî di xopalan de lêgerîna reviyan dikin û gelek kes hê jî di bin enbarê de ne.
Efxanistan di herêmek çiyayî û zehf de ye, ku ew bi cûre afetan xwezayî ve rû bi rû dike. Lê erdhej zêdetirîn ziyan û mirinên tîne. Bi awayekî navîn, salane 560 kes ji ber erdhejan jiyana xwe ji dest didin û ziyanên salane bi qasî 80 milyon dolaran e.
Lêkolîn nîşan didin ku ji sala 1990-an ve, bi kêmî 355 erdhej bi mezinahiya 5 lîkê Efxanistan hejandiye, ziyanên giran jî aniye.
Efxanistan li ser kêleka plateka tektonîk a Ewrasya ye, ku di herêmek tevliheviya hindê de ye, bi taybetî li zincîreçiyayên Hindukuş. Ev tê wê wateyê ku her du platek dikarin li hev bicivin an jî li hev bixin. Herweha ev welat di bin bandora plateka Erebî jî ye, yek ji herêmên herî çalak ên tektonîk ên cîhanê çêdike. Livîna plateka Hindistanê ber bi bakur ve û pestê ya li ser plateka Ewrasya, bi gelemperî sedema sereke ya erdhejên pirrej ên li Efxanistanê ye.
Herêmên rojhilat û bakur-rojhilat ên Efxanistanê, bi taybetî herêmên sînorê Ûzbêkistan, Tacîkistan û Pakistanê, bi taybetî di bin xetera erdhejê de ne. Ev bajarê Kabulê jî dihewîne, ku tîrbûna niştecihan zehf e û bilindtirîn ziyanên erdhejê qeyd kiriye. Li gorî lêkolînek, ev ziyan salane bi qasî 17 milyon dolaran e.
Erdhej li herêmên çiyayî yên Efxanistanê gelek xeternak in, ji ber ku dikarin bibe sedema hilweşîna erdê û ziyanên malî û mirinên zêde bikin. Ji sala 1900-an ve, Efxanistan bi qasî 100 erdhejên wêranker jiyaye. Di nav xirabtirîn erdhejên salên dawî de, erdhejek bi mezinahiya 6 lîkê di sala 2022-an de bû, ku mirina hezar kesan bû sedem.
Herweha di sala 2023-an de, çend erdhej di mehekê de mirina hezar kesên li Efxanistanê bû sedem û çend gundên vî welatî bi temamî hatin wêrankirin. Yek ji meztirîn erdhejên Efxanistanê di sala 2015-an de bi mezinahiya 7.5 lîkê bû, ku mirina 399 kesên li Efxanistan, Pakistan û Hindistanê bû sedem. Lê piraniya mirinân di sala 1998-an de bû, dema ku du erdhej di nav sê mehan de Efxanistan hejand; erdheja yekem mirina 2,300 kesan û erdheja duyem jî mirina 4,700 kesan bû sedem.
Lêkolîn pêşniyar dikin ku ji bo xurtkirina berxwedana Efxanistanê li hember erdhejan, divê avahiyên nû bi awayekî berxwedêr li hember erdhejanê bên avakirin û avahiyên heyî jî bên nûvekirin da ku îhtîmala hilweşînê kêm bibe.
Herweha pêşniyar kiriye ku sîstemên pêşketîtir ji bo çavdêrîkirin û hişyariya zû li Efxanistanê were avakirin, da ku hişyarî di demê de bêne dayîn, û bi karanîna teknolojiyên dûrbîninê û amûrên cîh-bijartî, xertekirina xeta şkestinên li vî welatî bê kirin, da ku mirovan ji herêmên bi xeter zû bêne veguhastin."
Tags (bi kurmancî):
Efxanistan
Erdhej
