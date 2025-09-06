  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Vîdeo/Deng

Îran: Divê hevkariya Tehran û Bexdayê were xurtkirin

6 September 2025 - 21:23
News ID: 1724212
Îran: Divê hevkariya Tehran û Bexdayê were xurtkirin

Sekreterê encûmena bilinda asayişa neteweyîya Îranê ji bilî stiratecîya vekolîna hevkarîya navbera Tehranê û Baxdadê tekez kir, ku divê di rewşa niha ya dînamîk de hevkarî bêtir hestyar be.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Elî Larîcanî şîretkarê serokê bilindê Îranê û sekreterê encûmena bilinda asayişa neteweyîya Îranê di dîdarekê de li gel Hocat-ul-Îslam Seyîd Emar Elhekîm serokê bizava Wîfaqa Niştîmanîya Iraqê wek welatekî dost û hevpişka herêmî û hevpişkeka bi hêz li herêmê û stratejîya xwandina hevkarîyê di navbera Tehran û Bexdadê de bilind nirxand

Di nivîsê de wiha hate domandin: "Berovajî şaşiyên Til Evîvê, şerê Îsraîlê li dijî Îranê hêza Îranê li herêmê zêde kir û misilmanan rola Îranê ya bi hêz nirxand û hemû herêm li hemberî destdirêjiya Îsraîlê hesas kir."

/Dawiya Peyam

Your Comment

You are replying to: .
captcha