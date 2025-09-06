Îran: Divê hevkariya Tehran û Bexdayê were xurtkirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Elî Larîcanî şîretkarê serokê bilindê Îranê û sekreterê encûmena bilinda asayişa neteweyîya Îranê di dîdarekê de li gel Hocat-ul-Îslam Seyîd Emar Elhekîm serokê bizava Wîfaqa Niştîmanîya Iraqê wek welatekî dost û hevpişka herêmî û hevpişkeka bi hêz li herêmê û stratejîya xwandina hevkarîyê di navbera Tehran û Bexdadê de bilind nirxand
Di nivîsê de wiha hate domandin: "Berovajî şaşiyên Til Evîvê, şerê Îsraîlê li dijî Îranê hêza Îranê li herêmê zêde kir û misilmanan rola Îranê ya bi hêz nirxand û hemû herêm li hemberî destdirêjiya Îsraîlê hesas kir."
/Dawiya Peyam
