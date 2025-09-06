Li Tirkiyeyê gelek girtiyên siyasî yên kurd hene

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Kovara National Context raportek da: Di demekê ku danûstandinên aşitiyê di navbera Tirkiyê û PKKê de gihiştiye pileke pêşketî, hejmara girtîgehên li welat zêde bûye û jimara bendîyan gihiştiye asteke rekord di dîroka Komara Tirkiyê de. Tenê di navbera hezîrana û îlona 2025an de, hejmara bendîyan nêzîkî 36 hezar kes zêde bûye û rekorek nû tomar kiriye.
Zêdebûna hejmara bendîyan li Tirkiyê di demekê de rû dide ku Abdullah Ocalan şertên aşitiyê û berdanêna çekan wekî afirandina civakek demokratîk û fezayek siyasî diyar kiriye. Ew bi peyvî teqez kiriye ku çareseriya pirsgirêka kurdan tenê bi vekirina fezayê siyasî mumkin e, ne bi rêya neteweperweriya tund (wekî dewlet-netewe yekgirtî, federalîzm an jî xwebirêveberî) ye.
Ev rastiyan di berevajiya propaganda hikûmetê de ne. Komîsyona meclîsê ya nû ya ku mesûliyata çêkirina reformên qanûnî ji bo pêşvebirina pêvajoya aşitiyê ye, li ser xebata xwe didome, lê hejmara bendîyan (di nav de rêberên kurd û kesên opozisyonê) hê jî berdewam dike.
Xebatkarên/a pîşeyî dibêjin ku ev nakokî du şirove heye:
1. Aliyê qanûnî yê pêvajoya aşitiyê hê ne kamil e û hewceyê bi qebûlkirina qanûnên nû yên ji aliyê meclîsê ve heye.
2. Vekirina fezayê siyasî dibe ku tenê perdeyek be ji bo peymaneke veşartî ya siyasî di navbera Ocalan û Tirkiyê de — peymanek ku ne ji bo pêşvebirina demokrasiyê, belkû ji bo naskirina dîsa desthilatdariya di navbera hikûmetê û kurdan bi rêya Ocalan tê kirin."
Your Comment