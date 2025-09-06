"Şandeyeke payebilind ji Hamasê çûye Qahîreyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rojnameya El-Arabî El-Cedîd nivîsandiye ku di nav şandeyê de hejmarek endamên buroya siyasî ya Hemasê hene, bi serokatiya Zahîr Cebarin, serokê Hemasê yê Şerîaya Rojava.
Biryar e ku şande li ser hin mijarên ku Steve Whittof, nûnerê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Rojhilata Navîn, anîne ziman, bi rayedarên Misrê re bicive û şêwir bike.
Serdana şandeyê ji Hemasê bo Qahîreyê di demekê de tê ku rejîma Siyonîst hejmarek bircên li Xezzeyê bombebaran kiriye.
Berê, Wezîrê Derve yê Misrê Bedr Ebdul Etî û Whittof bi rêya telefonê li ser pêşketinên dawî yên li Xezzeyê axivîn.
