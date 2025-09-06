"Şandeyeke payebilind ji Hamasê çûye Qahîreyê

  1. Home
6 September 2025
Medyaya Qeterî ragihand ku şandeyeke payebilind ji tevgera Hemasê roja Şemiyê bi awayekî nepenî, li ser vexwendina berpirsên îstîxbarata Misrê, çûye Qahîreyê.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rojnameya El-Arabî El-Cedîd nivîsandiye ku di nav şandeyê de hejmarek endamên buroya siyasî ya Hemasê hene, bi serokatiya Zahîr Cebarin, serokê Hemasê yê Şerîaya Rojava.

Biryar e ku şande li ser hin mijarên ku Steve Whittof, nûnerê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Rojhilata Navîn, anîne ziman, bi rayedarên Misrê re bicive û şêwir bike.

Serdana şandeyê ji Hemasê bo Qahîreyê di demekê de tê ku rejîma Siyonîst hejmarek bircên li Xezzeyê bombebaran kiriye.

Berê, Wezîrê Derve yê Misrê Bedr Ebdul Etî û Whittof bi rêya telefonê li ser pêşketinên dawî yên li Xezzeyê axivîn.

