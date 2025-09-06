Lêkolînerekî Îranî dermanê penceşêrê pêş xist(Afirand / Îcad kir)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Spîda Mirzaî, lêkolînekî Îranî û xwedîya Xelata Mustafa ji bo Zanyarên Ciwan ên Cîhana Îslamî, got:
"Ev derman bi rêkxistina zêdetirî 400 genên di laş de, li gorî qada molekulî û tevgera jiyanê ya NF-κB dixebite."
Lê zêdebûn dikare bibe sedema mezinbûna penceşêrê, metastaz û berxwedana li hember dermankirina dermanan.
"Lêkolîn nîşan didin ku RNA, nemaze miRNA, dikarin çalakiya NF-κB, wek guhêrbarên mîkroskopîk, kontrol bikin," wî zêde kir.
Hin ji van miRNAyan hesasiyeta şaneyên penceşêrê li hember dermanan kontrol dikin û zêde dikin.
"Fêmkirina vê tora tevlihev dê me ber bi pêşxistina dermanên hedefgirtî û kesane ve bibe rêber; dermanên ku dikarin bi vemirandina kaskada NF-κB, pêşveçûna penceşêrê asteng bikin."
