Spanya li ber qedexekirina hinardekirina çekan bo Îsraîlê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hikumeta Spanya li ser biryarekê dixebite da eksportkirina çeteyan bo Îsraîlê asteng bike. Ev biryar di bersiva dawiya şerê Xezze û plana dagirkerî ya navçeyê û avêtina gelê wê derveyî xwînê de tê pêkanîn.
Rojnameya spanyayî "El País" ragihand ku hikumeta Spanya di binkeyên sanksiyoyekê de xebitandinê bi lez bike da astengkirina eksportkirina çeteyan bo Îsraîlê pêkan bibe. Di daxuyaniyan de hatiye gotin ku ev biryarê çi dibe roja sêşemê were qebûlkirin.
Ev rojname jî hatibû agahdar kirin ku sanksiyoyên din jî dibe were lîstin, bi armanca preskirina Îsraîlê piştî ku heta niha li Xezze hêzîkî 64 hezar kes hatin kuştin û li Rojava ya Şerqî (West Bank) avakirina koloniyên nû berdewam e.
Hikumeta Spanya gelek caran şerê Îsraîlê li dijî Ga Xezze şermezar kir û daxwaza desthilatê neteweyî kir da ew şer bêrawestan. Hikumeta "Pedro Sánchez", serokwezîrê Spanya, jî yekem hikumetê Ewropayê ye ku Îsraîl bi "qirkirina neteweyî" li Gazze re şermezar kir.
Sánchez, di gotûbêjekê re bi rojnameya "Guardian" li London berî civîna xwe bi serokwezîra Brîtanyayê "Keir Starmer", got:
"Ev têkoşîn yek ji tarîktirîn beşên têkiliyên neteweyî yên sedsala 21ê ye. Ev serneketin e."
Sánchez di du roja berê jî ragihand ku:
"Berhevkirina Ewropa li dijî şerê Xezze serneketiye û ev rewş ewlehiya Ewropa li ser navenda cîhanê têkoşer dike."
Wî jî rave kir ku di nav Endamên Yekbûna Ewropayê de têkiliyên li ser awayê alîkarî li Îsraîlê tuneye.
Sánchez zêde kir:
"Lê bi vê awayî, ev rewş qey qabûlkirinê ye û nikare berdewam bike. Heke em dixwazin navê xwe biparêzin di ber krîzên din de, wekî krîza Ukraynayê, divê ev pêvajoyê biguherînin."
…………………
Dawiya peyamê /
Etîket:
Spanya
Îxracata çekan
Îsraîl
Nûçeyên têkildar
Hikûmeta Spanyayê, ji ber şerê li Xezzeyê, li dijî Îsraîlê, qedexekirina hinardekirina çekan dinirxîne.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hikumeta Spanya li ser biryarekê dixebite da eksportkirina çeteyan bo Îsraîlê asteng bike. Ev biryar di bersiva dawiya şerê Xezze û plana dagirkerî ya navçeyê û avêtina gelê wê derveyî xwînê de tê pêkanîn.
Your Comment