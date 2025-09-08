Sîstemên parastinê yên Îsraîlê têk çûn/Êrîşa duyemîn a bi dron li ser balafirgeha Ramonê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Sîstemên parastinê yên gelek ên rejîma Siyonîst li dijî drona Yemenê têk çûn, û wêneyên hatine weşandin nîşan didin ku dron li derdora Balafirgeha Ramonê li başûrê Filistîna dagirkirî dixe.
Ev cara duyemîn e ku hêzên çekdar ên Yemenê di operasyoneke serketî de bi dronekê Balafirgeha Ramonê ya rejîma dagirker hedef digirin.
Operasyona dronên Yemenê li dijî rejîma Siyonîst / Balafirgeha Ramonê hat hedefgirtin
Li gorî medyaya Îbranî êrîşa serketî ya Yemeniyan li ser Balafirgeha Ramonê
Wêneyên hatine weşandin nîşan didin ku piştî ku drona Yemenê li Balafirgeha Ramonê xist û teqiya, stûnek dûman radibe.
Medyaya Siyonîst her wiha operasyona nû ya dronên hêzên çekdar ên Yemenê li dijî Balafirgeha Ramonê li Filistîna dagirkirî û dronê li vê derê cara duyemîn xist.
Êrîşeke muhtemel a bêpîlotên Yemenî li ser herêma Be'er Awa li başûrê Filistîna dagirkirî
Artêşa Îsraîlê ragihand ku piştî destwerdana bêpîlotek (Yemenî) li herêma "Be'er Awa" li başûrê Filistîna dagirkirî sirenên hişyariyê hatine lêxistin.
Li Dîmonayê sirenên hişyariyê hatine lêxistin
Medyaya Îsraîlê ragihand ku piştî destwerdana bêpîlotek (Yemenî) li Dîmonayê - ku tesîsên nukleerî yên dagirker lê ne - sirenên hişyariyê hatine lêxistin.
Çavkaniyên Îbranî: 3 bêpîlotên Yemenî ber bi Filistîna dagirkirî ve hatin avêtin
Medyaya Îsraîlê ragihand: Tenê di çend demjimêrên borî de, sê bêpîlotên Yemenî ji herêm û axên cûda hatin avêtin û ketin qada hewayî ya axên Filistîna dagirkirî.
