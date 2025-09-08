Şandekî Xwedê ji bo Hemû Mirovan

Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) –ABNA- Ji destpêka afirandina mirovê ve, Xwedawendê Subhan û Tebarek û Teala her demê pîrên zîrek, rûspî û xwedadost şand ku mirovan bi rêya rast rêberî bikin. Ev şandekaran hate neşandin da ku gel bi nasîna marîfet, fêrî axlaq û ibadetên xweş bibe, jiyanekî paqij, sax û tije ji evîn û mehebbetê dijî xebat û xirabiyan biparêze.
Di nav hemû wan şandekaran de, herî mezin û herî pîroz, wucudê nûranî ya Pexamberê Mezin, Hazretê Muhammedê Mustafa (silav li wî û Ehlê beyta wîbin) — pexamberê hezkirina mezin, rahmetek ji bo hemû mirovan, di dinyayê û axiretê de.
Ev Pexamberê Bi-Rahmet ne tenê ji bo qewm, nejad an herêmek taybet hate şandin. Belkî ew şandekê Xwedê ye ji bo hemû mirovan, her ku bijînin, bi her ol, mezheb an jî nasnamekî ku hene. Risaleta wî bi sînor nehatî sinor kirin; ew peyamberê mirovahî ye.
Hazretê Ahmedê Muxtar (salawet û silam li ser wî be) ne tenê peyamberê mûsilmanan e. Ew şerefa afirandenan e û bi fermanê Xwedê hatî da ku hemû mirovan bo rastî, xweşî û rûniştinê dawet bike.
Ji ber vê yekê, Hazretê Hibibullah peyamberê hemû mirovan e:
— musulman, nasranî, yehudî, hindû, budî, an jî kesekî din.
— Ew peyamberê hemû kesan e, bi her reng û bawerî, bi her ziman û cîhê dijiyan.
Ev rastiyê hêja di Qur’anê Pîroz de bi vî awayî hatî gotin:
🥀وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(۱)
"Em ne şandin te, lê tenê ji bo hemû mirovan — da ku wan bi pirozbahî bêşî û bi hişyarî terxîb bikî. Lê gelek kes vê rastiyê nizanin."
(Sûret Sebe, Ayet 28)
Hazretê Muhammed (s.x.a), nimûneya mirovahî, pêşengê xweşbûnê, mîna rahmetek ji aliyê Xwedê hatî bo hemû kes.
Ev peyam ne tenê taybetî olêkî ye – lê belkî peyamê azadî, rêkeftin û axlaqê bo hemû meriviyeta cîhanê ye.
Peyxamberê Xwedê, Hz.Muhemmed Mustafa (s.x.a), wekî şandeyekî ilahî, tenê ji bo musliman ne, lê ji bo hemû mirovên cîhanê — herçî dîn û mezhebê wan be — hatî şandin da ku wan rêberî bike bo rêya rûniştinê û rîzgarî. Ev peygamberê bi raxmetê hatî şandin, tê hewl dan ku mirov rê bike ber alîyê xweşxulatiyan û jiyanekê paqij. Di Qur'anê de jî, sernavê giştîbûna peyamê wî hate nîşandan.
