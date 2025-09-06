  1. Home
Hakim di dîtina xwe ya bi Seyîd Hesen Xwumeynî de: Îran sengera xeta pêşîn a cîhanê Îslamê li dijî rejîma Sîyonîst e

6 September 2025 - 17:14
News ID: 1724152
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Seyîd Ammar Hakîm, serokê rêxistina Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, di dîtina xwe ya bi Seyîd Hesen Xwînîmî de li Tehranan, Îran wekî sengera sereke ya cîhanê Îslamê li dijî rejîma Sîyonîst nas kir. Ew di vê dîtinê de di rêza yekîtiya mirovên muslim de, ji bo piştgirîkirina Komara Îslamî ya Îranê di şerê dawî de, hevrayî daxuyaniya xwe kir. Her weha ew jî balê da ser hêza mûşekê ya Îranê û awayê ku vê hêzê di balansa herêman de xwe nîşan da.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA— Seyîd Amar Hakîm, serokê Rêxistina Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, şemiyê êvarê bo dîtin û gotûbêj bi rêveberên Îranê hat Tehranan. Di destpêka hatina xwe de, li Hêzrata Pîroz a Îmam Xwûmeynî (r.a) rêz û hûrmêtê xwe nîşan da.

Ew her weha bi Seyîd Hasan Xwûmeynî, şandeya Hêzrata Pîroz a Imam Xwûmeynî (r.a.) jî dîtinî kir.

Di vê dîtinê de, Hakîm ji hevduhiya mirovên muslimên şîʿa û sunnî ya giştî bi Komara Îslamî ya Îranê di şerê 12-rojî yên dawî de re nişan da û got: "Musliman ji ber nefreta xwe ji rejîma Sîyonîstê, welatekî ku ji xwe di ber vê rejîmê de parastin dike û dijî wê têştek dike, piştgirî dikin."

Serokê Rêxistina Hikmeta Neteweyî ya Iraqê diyar kir ku Îran bi lez di derbarê şoka teşîrê rejîma Sîyonîstê derket, û balê da ser zêdeya kêşana bingehîn li pêşkeftina parastina vê rejîmê û têgihiştina wê ya li hêza misilên Îranî. Ew jî bêyan kir: "Niha ew, piştî şikesta li vê qada, hewl didin ku li Îranê teqezayên nebasîmî çêbikin."

Hakîm di dawiya axaftinê de Îran wekî sengera xeta pêşîn a cîhanê Îslamê nas kir û got: "Welatên herêmê îro hîsbûn ku heke Îran di şerê xwe ya li dijî rejîma Sîyonîstê xwe bibersive, tevahiya herêmê ê zarar bibîne."

Dawiya raporê.

