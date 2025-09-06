Hakim di dîtina xwe ya bi Seyîd Hesen Xwumeynî de: Îran sengera xeta pêşîn a cîhanê Îslamê li dijî rejîma Sîyonîst e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA— Seyîd Amar Hakîm, serokê Rêxistina Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, şemiyê êvarê bo dîtin û gotûbêj bi rêveberên Îranê hat Tehranan. Di destpêka hatina xwe de, li Hêzrata Pîroz a Îmam Xwûmeynî (r.a) rêz û hûrmêtê xwe nîşan da.
Ew her weha bi Seyîd Hasan Xwûmeynî, şandeya Hêzrata Pîroz a Imam Xwûmeynî (r.a.) jî dîtinî kir.
Di vê dîtinê de, Hakîm ji hevduhiya mirovên muslimên şîʿa û sunnî ya giştî bi Komara Îslamî ya Îranê di şerê 12-rojî yên dawî de re nişan da û got: "Musliman ji ber nefreta xwe ji rejîma Sîyonîstê, welatekî ku ji xwe di ber vê rejîmê de parastin dike û dijî wê têştek dike, piştgirî dikin."
Serokê Rêxistina Hikmeta Neteweyî ya Iraqê diyar kir ku Îran bi lez di derbarê şoka teşîrê rejîma Sîyonîstê derket, û balê da ser zêdeya kêşana bingehîn li pêşkeftina parastina vê rejîmê û têgihiştina wê ya li hêza misilên Îranî. Ew jî bêyan kir: "Niha ew, piştî şikesta li vê qada, hewl didin ku li Îranê teqezayên nebasîmî çêbikin."
Hakîm di dawiya axaftinê de Îran wekî sengera xeta pêşîn a cîhanê Îslamê nas kir û got: "Welatên herêmê îro hîsbûn ku heke Îran di şerê xwe ya li dijî rejîma Sîyonîstê xwe bibersive, tevahiya herêmê ê zarar bibîne."
Dawiya raporê.
Your Comment