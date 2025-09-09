Şêx Nebîl Halebawî:"Civata Ehl-ul-beytê (s.x) di ser têkiliya navbera Qur’anê Pîroz û Ehl-ul-beyta Pêxemberî (s.xa.) de dikevê herêma giringî û daxuya

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şêx Nebîl Halebawî, endamê Şûraya Bilind a Civata Cîhanî ya Ehl-ul-beytê (s.x), di gotûbêjekê de bi rojnûsa ABNA re, bi îşaret kirinê bo hêviyên vê civatê got:
"Civata Cîhanî ya Ehl-ul-beytê (s.x)ku em tê deyn, bi dil hewesiya wê heye ku Qur’ana Pîroz û Ehl-ul-beytê (s.x) bi hev re bindest bike. Ji ber vê yekê, parastinê ji Qur’an û ‘Itrêt (Ehlibeyt) wek ‘Parastina Seqaleyn’ tê gotin."
Di hadîsek pîroz de, Pêxemberê Xwedê (s.x.a) daxe:
"Ez di nav we de du tişt tên şandin; heke bi wan bigirin, qet ne diçin çewtî: Kitêba Xwedê û ‘Itrê min, Ehlibeytê min."
________________________________________
Helwestên Şêx Nebîl Halebawî:
1. Di Derbarê Wez’iyeta Niha ya Cîhanê:
"Niha ku em şahîdê dagirkerî û têkoşînên mafxwarê ne, hêzên istikbarî – bi serokatiya Amerîkayê, westê kolonîyalîst û sîyonîstên cinayetkar – dikaribin projeyê li dijî Îslam û Mûselmanan bicîh bikin. Ew dixwazin erdên Erebî û Îslamî bi pêşvebirina plana 'Îsraîla Mezin' bin, dagir bikin."
________________________________________
2. Derbarê Têkiliyê me yên bi Berxwedan:
"Em wek şîayanê Ehl-ul-beytê (s.x) divê hevrayî bibe bi hevalên berxwedêr li Filistîn. Di şerê 12 rojan de, Îranê Îslamî rêzê da dijminê. Hizbullah bi girtiya xwe li dijî erêza mezin a rêjîma sîyonîst berxwedan kir û şehîdên girîng dan. Hêzên Heşdê Şebî jî xebatên girîng li dijî sîyonîstan kirin. Gelê Yemanê jî bi nimûneyek xweşik parastina Îslamê nîşan da."
________________________________________
3. Di Derbarê Yekîtîya Îslamî de:
"Divê bibêjin ku em bi hemû Mûselmanan re li hev ok e. Em difirin erdên Erebî û Îslamî biparêzin, desthilat û serbexoyî wan biparêzin, û destê tu hêzekê nebidin ku dê destê xwe bi wan ve bigihêje. Em hewldan bidin ku bi yekîtî, hemberî û rêz li hev, bibin yek. Divê bi awayê rast û bextewarî amêle vê ayetê bikin:
«وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا»
'Wa‘tasimû bi ḥablillāhi jamî‘an wa lā tafarraqû'
(Hemû bi hest bi rêzê Xwedê bigirin û nebin parçe-parçe.)"
________________________________________
4. Xetm û Peyama Dawî:
"Hemû me di yekê keştiyê de ne. Tehdîd ji bo hemû me ye. Em bi hev re, bi hemû parça û endamên endamê pêkhatîya Îslamê dikarin parastina erd, şeref, desthilat û pîroziyê bikin. Divê projeyê reş a sîyonîst ku dixwaze 'Îsraêla Mezin' biafirîne, venêrin.
Bi erade û xwestina Xwedê, rêjîma sîyonîst dê bi xwe veqet. Ew dê ji Filistîn derkevin û vegerin erdên xwe yên ku ji wan re ne.
Dê em destê şerikên istikbar, bi taybet Amerîkayê, ji welatên Erebî derxînin. Em dixwazin ku ev welatan bin bo xelka xwe."
Civata Cîhanî ya Ehl-ul-beytê – Şêx Nebîl Halebawî – Mevlûda Pêxember – Seqaleyn – Yekîtîya Îslamî – Îsraîla Mezin – Hizbullah – Heşdê Şebî – Yeman – Filistîn
