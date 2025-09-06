Derhênerê Qonaxa Zanistî ya Xwişkên Xwendekar: Xwulq û rêwiyên Pêxemberî ne bingehê pergala perwerdeya medresê(Hûzrewî)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Civîna rêveberên herêmî ya qonaqên hûwzewî ya xwişkên xwendekar îro sibê, şemiyê (15ê Îlonê), bi beşdariya Hucet-ül-Îslam wel-Muslimîn Fazil — derhênerê navenda rêveberiyê ya vê qonaqê — û jî aliyê beşên rêxistina stadyê dest pê kir.
Ev civîn, ku du roj dê domîne, bi armanca peywendî û rekeftinê di navbera rêveberan de, pêşxistine planên stratejîk, tehlîlê ya karên berê, û hêrsandina kîfiyet û hejmarê pergala perwerde û xwendinê hatiye lidarxistin.
________________________________________
"Resûlê Xwedê ser bilindtirîn rojeya xelqê ye"Di destpêka axaftinan de, Hucet-ül-Îslam wel-Muslimîn Fazil bi pîrozbahiyê Mîlada Pêxemberê Ekrem (s.x.a) û Îmamê Sadiq (s.x) dest bi axaftin kir û got ku:
“Afirandina Resûlê Ekrem (s.x.a) mezintrîn bûyîna xelqê ye û bû serweriya bilind a karxaneya afirîna Xwedê tê hesibandin
Ew di demekê de ku Meqeyê Kevn bi cil û pêlkên cahiliyeta, şirk û xurafat têne nasandin, got ku:
“Peygamber (s.x.a) li herêmeke bi tevahî ji hevdemê cudayî hat dayîn; ew qet butan nebêjî û bi xwedê yê yekane re bêriya axir hebû.”
________________________________________
Peygamber — Şêwirmendê hemû mirovane û rûberê rêveberan
Hucetülislam Fazil, bi giringî dan ser axlaq û şêwaza Peygamberê Îslamê (s.x.a), wî wekî "Uswetun hasene" — nimûneya baştirîn — bo hemû mirov û bi taybetî bo rêveber û serokên dînî nîşan da.
Wî got:
“Peygamberê Mezin (s.x.a) li hem axlaqê kesayî û hem rêveberiya dewletî de qet têjî nebû, li peydeyê xwe dimayî, rastgot û bêxiyanet bû, xizmeta bandeyanê Xwedê bi hemû tawanê dike.”
“Di vê dagirkeriyê yên rojê de, me hêrsandina şêwaza xwe ya peygamberî bi zêdeyî pêdivî ye.”
________________________________________
Îmam Sadiq û Rêveberiya Bêdengî
Di beşekî din de, wî bi sîret û rêveberiya Îmamê Sadiq (S.X) ve têkiliyê girt û ji Kîtêba Kafî nimûneyekî rêxistinê da:
“Ger em li ser rêveberiyê bûn, em ê neçar bin ji siyaseta şev û rêwandina rojê — şevê plan û rojê kontrol.”
Wî got: “Rêveberî di mekteba Îmamê Sadiq (S.X) de yani xebatê 24-seatî ye, ne roj û ne şev bê beşdarî. Herwesa, ew ji jiyanê serwerî û lüks dûr dike.”
Û wî zêde kir:
“Rêveberî nexweş e — sedemekê sedema Xwedê ye, û ew bibîne wekî sîna testê.”
________________________________________
Exlaq, dilsozî û me’nawîyat: Bingehên serketina medresan
Hucetülislam Fazil ji rêxistin û kadrên qonaqê dawet kir ku:
“Bi xwulqê baş ya Peygamber (S.X.A) re bi xwendekaran re tevlîbûnê bikin. Ji tîjîtî û bêedebiyê dûr bin.”
Wî li ser nameyek ji Neceşî bo Îmamê Sadiq (S.X) û bersiva Îmamê, îşaret kir û got:
“Îmam bi awayê kêfxweş dibe ku ezmûnên xelkê bi destê rûmetekî xwediyan bê were çêkirin, destgiriya zehf û şermên xelat tê were kirin. Lê berêwiriya kêfxiravê ew e ku bi yekê ji evliya ya Ehlê Pêxamber re bi bêedebî were kirin — û ev jî jîyana bihêvî dikêşe.”
________________________________________
Di encamê de: Fiqh — xêz û hêzê rêveberiyê ye
Hucetülîslam Fazil bi rengdanên dijî peywirên ku dibêjin "bi fêqha rojane nekarin pergala rêveberiyê pêşve bixin", got:
“Fiqh hêza mezin e. Faqîh dikare herî jî welatekî neislami bi dad û adalet rêveberî bike. Divê me fêq, usûl, tefsîr, kelam, felsefa û irfanê herî baş bi başê xwe bibînin.”
________________________________________
"Tirşiya(Aloz) dijmin: Me bi girêdanê bêguman bigrin"
Wî got ku dijmên dîrokî hêl û pîlanên dirêj-xeta hene bo şikestinê rûhê rohanî û berpirsiyarên dînî.
“Dijmên me divê me bi tiştên girîng meşgul bikin da ku ji tiştên herî girîng qels bin.”
Di dawiyê de, wî ji hemû rêveberan dawet kir ku:
“Pêdivî ye me di hêz û fikarê xelkê de hêrsand û alîkar bin — bi taybetî di rewşa jiyanê de. Em nikarin bi axaftina vala rewşa wan biserkevin.”
Wî hêvî da ku vê civînê bê sedema gelişandinê ya hêjayî ya qonaqên zanistî, û bi îlhama şêwaza Peygamber û Îmam Sadiq, saleke nû bi azm û xizmata rast destpê bike.
________________________________________
________________________________________
Pêşkêşvan: Hucetülîslam wel-Muslimîn Fazil, Rêveberê Navenda Rêveberiya Semînerên(hûwze) Xwişkan, di civîneke rêveberên parêzgehên van medreseyan de ku bi boneya salvegera jidayikbûna Pêxember (s.x.a) û Îmam Ce'fer el-Sadiq (Silav liwanbin) hate lidarxistin, tekezî li ser pêwîstiya piştgirtina li ser exlaqê pêxemberî û jiyana Îmamên pak (s.x), bi taybetî Îmam Sadiq (s.x), di rêveberiya medreseyan de kir. Bi îşaret bi potansiyela bilind a fiqihê Îslamî, wî bang li rêvebiran kir ku pergala perwerdehiya medreseyan bi balkişandina ser manewîbûn, exlaq û perestina Xwedê pêşve bibin, û di rûbirûbûna dijwarîyan de ji prensîbên mekteba Ehlê Beytê (s.x) îlhamê bigirin.
