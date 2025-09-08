Serdar Azadî: Xezîneya rastîn a Parastina Pîroz perwerdekirina mirovên fedakar e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serdar «Abdulriza Azadî» şeva yekşem, 6 îlon 1404 (28 august 2025) di bernameya televîzyonî ya Kongreyê Neteweyî de, di demeke ku bîranîna Îmam Xwumeynî (r.a) û şehîdanê bilind nas dike, got:
«Şehîdan bi xwînê xwe rêya gelê Îranê ronand da ku em îro dikarin çandê fedaîti û şehîdiyê bo generasyona niha biguherînin.»
Serokê Rêxistina Hifza Têkilîyên Difaê Pîroz nîşan da ku difaê pîroz beşeke nebêjî ji Şoreşa Îslamî ye û zêde kir:
«Ev difaê pîroz di navbera şerê sarî ya di navbera du hêza mezin de bi bîra îman û Îslam hate pêkhatin û hêsabên dijminan şikestandin.»
Ew belav kir ku şerê heşt salan dema ku leşkerê welêt amade nebû dest pê kir, lê bi hêvî û fedaîtiya gelê Îranê, serfirazîyek bêkêmasî çêbû û ne ji herdu welatê yek dijmin hêç kesme ji erdê welêt berdan nebû.
Serdar Azadî difaaê pîroz zanîngehê xwecihêtina mirovî dan û got:
«Ciwanên wextê ew, neteweya ku Îmam Xwumeynî (r.a) Operasyona Fethul-Mubinî fethul-futoh got, çûnku ev generasyon bi xwe bawer, bi xwedê girêdayî û li ser ziravên serbilindî rûmetê dan.»
Serokê Rêxistina Hifza Têkilîyên Difaaê Pîroz vebijart:
«Xezîna rastîn a difaaê pîroz, perwerdeya wan mirovên ku ji xwe derbas bûn da ku gel û nizam xesarat nedîtin.»
Ew bi gotinên Serokê Mezin a Îslamî qesîde kir:
«Ew taîd kir ku divê difaaê pîroz û şehîdan bi başî tê nas kirin û bo generasyonên pêşerojê şandin.»
Serdar Azadî di derbarê hewceya lêkolîn û xwendinê da got:
«Divê qebûlên vê şehadetê mezintir tê nas kirin da sedemên fedaîtiya şehîdan û hîzmeta gelê li rêya şoreşê vekirî bibe zîyar.»
Serokê Rêxistina Hifza Têkilîyên Difaê Pîroz seranserê şandina peyama şehîdan ji rêya hunerê hatî vebijartin û zêde kir:
«Nivîsandinên wêne, film, belgesel, muzîk û klîbên giranînê dikarin tesîrên derîn û dawî bikin.»
Ew bi rolê hunermendanê herêmî ya gîlanê li lîstikê meydanê kîngreyê beyan kir:
«Hunermendên Gîlanê bi tevahî ji huner û lêkolînê re qesasên gelê herêma xwe bi rengînî nîşan da ku zêdetir ji 10 hezar kesan qebûl kir.»
Serdar Azadî her weha bi yekgirtinên amûrên dewletî di rêveberiya kongreyê de reyiştinê kir û got:
«Difaaê pîroz û bîranîna şehîdan, peymana neteweyî ye ku ji serdana siyasî derbas dibe û yekîtiya afirînin.»
Serokê Rêxistina Hifza Têkilîyên Difaaê Pîroz derbarê rêveberiya kongreyê 8 hezar şehîdan Gîlan got:
«Ev kongre bi karanîna mafên herêma ji bo lîstikên meydanî û bernameyên cûda yên çandî di dema sala yekan de hatî lidarxistin û nimûneya serkeftinê ya yekîtiya xebat û pêşketinê bû.»
Ew di derbarê nivîsandin û pêşkêşkirina 70 pirtûkên fermî di vê kongreyê de got:
«Ev pirtûkan ji bo têkiliyê zêde bi gel û rolê çandina fedaîti çêkirin.»
Serdar Azadî civînê wekî zirarokê kongreyê beyan kir û got:
«Rêya şehîdan bi ciddîyetê bidomînin.»
Serokê Rêxistina Hifza Têkilîyên Difaaê Pîroz her wiha bi rolê barz a şehîd Hacî Qasîm Sûleymânî li kongreyên re hatî nîşandan û got:
«Şehîd Sûleymânî şehîdan hez dikir û bi axaftinên giran û beqeya hewayê xwe bi hevdu rabûnê civînên dirêj dîmenek nû bide civînên kongreyê.»
Ew zêde kir:
«Sardar Sûleymânî demeke pir bo dîtinên malbatên şehîdan xerc dikir û alîkariya vê rêyê dikir.»
Serdar Azadî di dawiya axaftina xwe de got:
«Gîlan divê serdestê berdewamkirina vê çand û rewşê di welêt de be.»
