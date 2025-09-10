Yekem berteka Qeterê li hember êrîşa Îsraîlê ya li ser Qeterê: Lêkolîn di asta herî bilind de tê kirin!

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Ku ji Al Jazeerayê îstifa dike, Qeterê êrîşa "tirsnak" a Îsraîlê li ser Hamasê li Dohayê şermezar kir. Mecîd El-Ensarî, berdevkê Wezîrê Derve yê Qeterê, di daxuyaniyekê de got ku welat "bi gotinên herî tund" êrîşê şermezar dike, ku wî got li ser avahiyên niştecihbûnê yên ku çend endamên buroya siyasî ya Hamasê lê diman hatine kirin.
Daxuyaniyê wiha got: "Ev êrîşa sûcdar binpêkirinek eşkere ya hemî qanûn û normên navneteweyî ye û gefek cidî ye li ser ewlehî û ewlehiya Qeteriyan û niştecîhên Qeterê. Her çend bi tundî êrîşê şermezar dike jî, hikûmeta Qeterê tekez dike ku ew ê vê tevgera bêwijdan a Îsraîlê û destwerdana wê ya berdewam di ewlehiya herêmî de, û her weha her çalakiyek ku ewlehî û serweriya wê hedef digire, tehemûl neke. Lêpirsîn di asta herî bilind de didomin û hûrguliyên bêtir dê werin ragihandin gava ku ew peyda bibin."
Etîket
Qeter
Doha
Hemas
Rejîma Siyonîst
