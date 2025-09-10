Amarên dawî yên şehîd û birîndarên êrîşa Îsraîlê li ser Xezayê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê li Şerîda Xezzeyê daxuyaniyek weşand û amarên herî dawî yên şehîd û birîndarên di êrîşên artêşa Îsraîlê li ser Şerîda Xezzeyê de ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve eşkere kir.
Li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê li Şerîda Xezzeyê, ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve heta niha 64,656 kes di encama êrîşên artêşa Îsraîlê li ser Şerîda Xezzeyê de şehîd bûne.
Saziya bijîşkî ya Filistînê her wiha diyar kir ku hejmara giştî ya birîndarên di êrîşên artêşa Îsraîlê li ser Şerîda Xezzeyê de ji destpêka şerê li vê şerî ve gihîştiye 163,503 kesan.
Wezaretê ragihand ku di 24 saetên borî de cenazeyên 41 şehîdan jî bo nexweşxaneyê hatine veguhastin. Di vê heyamê de 184 kes jî birîndar bûne.
Her wiha, ji 18ê Adara 2025an vir ve, di pêla nû ya êrîşên li ser Xezzeyê de, 12,098 kes şehîd bûne û 51,462 kes jî birîndar bûne.
Bi hezaran kesên din hîn jî li Xezzeyê winda ne û di bin kavilan de ne.
Di 24 saetên dawî de, 12 kes di navendên belavkirina alîkariyê de şehîd bûne û 30 kesên din jî birîndar bûne, bi vî awayî hejmara Filistîniyên ku di van navendan de şehîd bûne gihîştiye 2,456 şehîdan û 17,861 kesan.
Di 24 saetên dawî de, 5 mirin ji ber birçîbûn û nexwarinê hatine tomar kirin, bi vî awayî hejmara qurbaniyên birçîbûn û birçîbûnê li Xezzeyê gihîştiye 404 kesan, ku 141 ji wan zarok in.
