5 endamên Hamas di herişa terorîst a Îsraîlê li Qatar de şehîd bûn + wêneyan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA – Di herişa rejîma Sihyonîst li civîna serokên Hamas li bajarê serokatî ya Qatarê de, pênc kes şehîd bûn.
Li gorî rapora Rojnameya Şehab, ku nêzîkîya bi tevgera Hamasê heye, navên wan wekî jêr hatine ragihandin:
1- Şehîd Cihad Lebed (Ebu Bilal), rêveberê ofîsa “Xelîl El-Heyye” serokê komeleyê muzakirên Hamasê
2- Şehîd Hemam El-Heyye, kurê Xelîl El-Heyye
3- Şehîd Ebdullah Ebdelwahid (Ebu Xelîl), hevalê “Basim Naîm” ji serokên Hamasê
4- Şehîd Mûmen Hôsûne (Ebu Omar), heval
5- Şehîd Ehmed Ebdelmelik (Ebu Melik), heval
Di vê çarçoveyê de, Suhêl El-Hendî, endamê ofîsa siyasî ya Hamas, di daxuyaniyekê de bêguman ragihand ku xwînê serokên Hamas wek xwînê her mirovê filistînî ye, û ev tevger bi hemû hêzê xwe li dijî dagirkerê dê berxwedanê bidome.
Ev rêveberê Hamas got ku hîrşên îro tenê hîrşê li hember filistînan tuneye, lê ew hîrşek in li hember her kesê azad û bîrkar di cîhanê de. Wî civaka navneteweyî, bi taybetî "cîhana azad", dawet kir ku berê vê bûyerê bin û dengê xwe bilind bikin.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Êrîşa terorîstî
Îsraîl
Qetar
Your Comment