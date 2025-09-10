Ez hêrs û hêvîya ku bi zarokê xwe lîstokê bikim nînim

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rojane di deftera "Bullet Jornal" ya xwe de nivîs dikim: "Lîstik bi Mehmûd Hesen."
Ev yek ji karên pêwîst ên rojane ye. Zêdetir caran xwe majbûr dikim ku di rojê de du saetan an her kêmî yek saet bi wî lîstik bikim.
Min ji zarokî ve, hevalê zarokan bûm û niha jî ji civînê û lîstikê bi lawê xwe ya du salî an jî yên din hez dikim.
Lê belê, ji ber ku me di tevahî rojê de bi hev in, wisa tê dîtin ku tiştekî nû û heyecanî ji bo hev tune ne.
Heke kêş û bêhêvîyê hebe, an bêhêvî bibim, her cûre sedema lêhatin dixwazim.
Dayikan ku zarokên du an sê salî hene dizanin ku yek dayik tevahî demê rojê di civîn û lîstikê bi zarokê xwe de derbas dike; lê gotin ku "Ji niha heta nîv saetê tenê di destê zarokê xwe de me" cihê pir cûda heye.
Destpêkê kêfxweş nabe, nizanim çi lîstikê bikim, ji amûrên lîstikê yên wî, lîstikên ku hîn bûne, dilgiran im û her tiştî ku difikirim tiştên nû yên lîstikê nayên dîtin.
Lê divê hinekî wek wî bifikirî; zarok çi tiştî hez dike ew wisa dîtin. Mînak, yek amûra lîstikê dikare wek amûra rastî be, te ser wê rûniştî û te dijî da nav Meşhedê!
Meşhed kû ye? Ew odeyekî din e ku li ser diwarê wê wêneya qiblê heye.
Kûçek tenê tiştekî bêjî nayê hesab kirin. Ew dikare zarokeke rastî be ku hewceye herîya parkê be, an carinan têdîwêj heye an mînak jê ji bavê xwe dila wî tije ye û divê bi wî telefonî qise bike.
Hinekî ku wisa wêneyê dinyayê zarokan bibînî, westiyan û teşewşên te dê ji te dûr bibin û dikarî lîstikên pir hêja û nû yên heyecanî bibînî.
Belê, zarokên me pêwîst in ku lîstikên heyecanî jî bikin, ku di demê lîstikê de bi dê û bavê xwe her du ji dil û rûhê xwe bikên, ev mijar pir girîng e. Ev kêfxweşiyên tê dema ku di bîrê zarokê de dom dikin.
Dîsa dikarin fikr bikin ku di xanîyên apartmentan de çi cihê lîstikên heyecanî heye, lê heyecan her dem ne tenê ji firinê ye.
Min bi çavên xwe dît ku Mehmûd Hesen, ku du salî ye, li hundurê husênîyê di nav hin keçên 8-9 salî de rûniştibû û dengê kêfxweşiya wan hemû kesan berz dikir. Lîstik wan çi bû?
Zarok bi bêdengî xwe ji erdê xist û deng û şênasaziya xwe dike û keçên ji kêfxweşiyê serdûx tîne.
Gelekî kêfxweş e ku ew ev hûner ji dayikê xwe fêr bû û pir jî bi wî kêfxweş bû.
Belê, ev tiştî wateyê ku dayik divê tevahî demê vala ya xwe li lîstikê bi zarokê xwe nebin.
Heke nîv saet bi dil û can lîstikê bi zarokê xwe bikin, ew bi xwe hîn-hîn ji me dûr dibe û bi xwe lîstikê dikêşe. Bi dûrî ji keser û sedemên wê.
Paşê rûniştin li derêkek aram û vexwarina çayê ku hez dikî te çêtir dibe, an jî dîtin ku tu dixwazî ji vê demê kurt bêyî şewqê bikar bînî û bi lezî 140 km/saat karên gerîyanan bikî.
Dema şerîn di nav lîstikê de dibe û tê gotin: "Tu çawa kesekî bêfayde yî, herî zêde karê te ew e ku bi zarokek du salî lîstik bikî? Herî kêm du rûpelê Quran bixwîn."
Divê ew dem bêjîn wê ji nû ve bersiv bidin.
Peygamberê Xwedê (s.x.a) got: "Kê ku zarokek heye, divê bi wî wek xwe re şewitî be."
Her kesê zarok heye divê bi wî wek xwe raşewitî be.
Sernav:
