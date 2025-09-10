«Nebiya Rehmeta Jihevî» li Najefê Şerîf hate lidarxistin + wêneyan"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ofîsa Nûneriya Civaka Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) li Iraqê di pêşîyê rojeya zayînê ya Pêxemberê Ekrem (s.x.a) û İmam Caferî Sadîq (s.x) û hefteya yekîtîyê de, civînîyek bi navê «Nebîyê Rehmetê Bihevra» li bajarê Necef-î Eşref amadekir.
Ayetullah Seyîd Hesên Nûrî, yê ji mamosteyên hîzaneya dînî ya Necef-î Eşref, û Hucjat-ül-İslam Seyîd Mehemmed Riza El Eyûb, nûnerê Civaka Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) li Iraqê, di vê civînê de axaftin.
Lêkolînerên civînê di axaftinên xwe de ji berevanên Pêxemberê Ekrem (s.x.a) û Ehlê Beyt (s.x) ji bo mirovahî û hewlên wanê pak ji bo afirandina aştiyê û adaletê li dinyayê bêhtir tê gotin. Hêvî û girîngiya berdestbûnê li dijî zulm û nedadî jî diyar kirin.
