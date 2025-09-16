Wezareta Karên Derve ya Yemenê: Encamên lûtkeya Dohayê hêvîdarî je nebûn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-- Wezareta Karên Derve ya Yemenê tekez kir ku encamên civîna awarte ya Ereb-Îslamî ya duh li Dohayê ji bo hêviyên neteweyên Ereb û Îslamî dilşikestî bûn û negihîştin asta gefa hebûnî ya ku rejîma Siyonîst ji bo tevahiya neteweyê çêkiriye.
Wezaretê di daxuyaniyekê de ragihand ku civîna bilind gavên pratîkî yên cidî neavêtiye da ku rejîma Siyonîst neçar bike ku bi qanûnên navneteweyî tevbigerin û destdirêjî û dorpêça Gazzeyê û gefên wê yên li dijî welatên herêmê bi dawî bike.
Wezaretê destnîşan kir ku neteweyên Ereb û Îslamî bi kelecan li benda biryarên biryardar ên civîna bilind bûn, nemaze biryarên wekî qutkirina têkiliyên dîplomatîk û bazirganî bi vê rejîmê re, aktîvkirina ambargoyek berfireh, şikandina dorpêça li ser Xezzeyê ya ferzkirî, û piştgirîkirina berxwedana gelê Filistînê û şervanên wê yên wêrek.
Wezaretê diyar kir ku di dema civîna bilind a Dohayê de, xwîna gelê Filistînê li Xezzeyê dihat rijandin û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê peyamek ji civîna bilind re dişand ku rejîma Siyonîst ne bi tenê ye. Berî ku rengê biryarên lûtkeyê hişk bibe, artêşa Siyonîst êrîşa xwe ya bejayî da destpêkirin da ku bajarê Xezzeyê bigire.
Wezaretê tekez kir ku nedana biryarên pratîkî û biryardar ji aliyê lûtkeyên Ereb û Îslamî ve rejîma Siyonîst teşwîq dike ku qirkirina gelê Filistînî li Xezzeyê, êrîşkariya li dijî welatên herêmê û qelskirina helwestên welatên din di vê mijara mirovahî ya tenê de bidomîne.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Yemen
Your Comment