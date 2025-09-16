Reutersê li ser gefa êrîşa Tirkiyê li ser Kurdên Sûriyê hişyarî da

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Reuters ragihand ku "Ger herêma xweser a bi pêşengiya Kurdan amade nebe ku di meha Adarê de bi navbeynkariya Amerîkayê re bi hikûmeta navendî re bibe yek, xetereyeke cidî heye." Ev peyman, ku tê texmînkirin ku kontrola çavkaniyên darayî yên sereke yên wekî petrol, gaz û elektrîkê bide hikûmeta navendî, hatiye rawestandin. Karbidestên Kurd dibêjin ku destûra demkî ya ku ji hêla serok ve hatiye pejirandin bi tevahî mafên kêmneteweyan naparêze.
Rayedarekî payebilind ê Sûriyeyê ji Reuters re got: "Tirkiye, ku wekî piştgirê herî girîng ê herêmî yê hikûmeta şer derketiye holê, ji vê meyla dirêj westiyaye û piştgiriyê dide hewldana leşkerî ya li dijî Kurdan." Enqerê bi tundî li dijî xweseriya Kurdan e û herêma di bin kontrola wan de li bakurê Sûriyeyê wekî gefek li ser ewlehiya xwe ya neteweyî dibîne.
Li gorî rayedar, Şamê ji Enqerê xwestiye ku operasyona leşkerî heta ku danûstandin berdewam bikin paş bixe. Tirkiyeyê ev daxwaz qebûl kiriye û li şûna wê alavên leşkerî û perwerdehiyê dide hêzên Şerîetê. Wî zêde kir: "Dem heta dawiya salê diqede."
Ebdûl Wehab Xelîl, endamekî rêveberiya Hizbullahê, ji Reuters re got: "Serokê Hizbullahê piştgiriyê dide entegrasyonê bi hikûmeta navendî re, lê divê ev yek li ser bingeha beşdariya rastîn û naskirina fermî ya hemî beşên civaka Sûriyeyê di destûrê de be." Tevlîbûna leşkerî têrê nake.
