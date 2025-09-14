Endama payebilind a KJK'ê: Azadiya Ocalan pêşî aştî ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çîdem Dogu, endama payebilind a Komeleya Jinên Kurdistanê (KJK), di hevpeyvînek televîzyonî de got ku mafê hêviyê û pirsgirêkên din divê di hundirê Tirkiyeyê de werin çareserkirin. Dîtin û gihîştina çareseriyek siyasî û heta ku ew helwest neyê çareserkirin, tu gaveke siyasî nayê avêtin.
Dogu got, "Ocalan rêberê danûstandinan e û divê di hawîrdorek wekhev û azad de be ji ber ku bêyî azadiya wî ya fîzîkî û demokratîkkirina siyaseta navxweyî ya Tirkiyeyê, çareseriyek ji bo pirsgirêka Kurd ne mumkin e û em ê tu pêşveçûnek watedar nebînin."
Endama payebilind a KJK çarçoveyek stratejîk ji bo rewşê diyar kir û got: Sê aliyên aştî, civaka demokratîk û entegrasyona demokratîk stûnên vê tevgerê ne. Nasname û mekanîzmayên hevkariya demokratîk in.
"Ji bo vê armancê, divê komîsyona parlementoyê ji guhdarîkirina çareseriyê wêdetir biçe û diyaloga rasterast bi Ocalan re li Îmraliyê an jî li parlementoyê bixe rojevê da ku pêşdarazîyan derbas bike," wî got.
