Pêşniyara Iraqê ji bo lidarxistina civînek di navbera Îran û welatên Ereb de li New Yorkê

16 September 2025 - 23:37
News ID: 1727853
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Wezîrê Derve yê Iraqê ji Seyîd Ebas Iraqçî pêşniyar kir ku welatên erebî yên Kendava Farsê û Îranê li New Yorkê civînekê lidar bixin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên roja Yekşemê bi Wezîrê Derve yê Îranê Seyid Ebas Iraqçî re civiya û pêşniyar kir ku di çarçoveya Civîna Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de, ji bo xurtkirina diyalog û hevrêziya herêmî, civînek hevbeş di navbera welatên Ereb ên Kendava Farsê, Iraq û Îranê de were lidarxistin.

Wezîrên derve yên Îran û Iraqê di çarçoveya civîna duh a wezîrên derve yên Ereb û Îslamî de civiyan da ku rê li ber civîna awarte ya îro li Qatarê vekin.

