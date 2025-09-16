Pêşniyara Iraqê ji bo lidarxistina civînek di navbera Îran û welatên Ereb de li New Yorkê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên roja Yekşemê bi Wezîrê Derve yê Îranê Seyid Ebas Iraqçî re civiya û pêşniyar kir ku di çarçoveya Civîna Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de, ji bo xurtkirina diyalog û hevrêziya herêmî, civînek hevbeş di navbera welatên Ereb ên Kendava Farsê, Iraq û Îranê de were lidarxistin.
Wezîrên derve yên Îran û Iraqê di çarçoveya civîna duh a wezîrên derve yên Ereb û Îslamî de civiyan da ku rê li ber civîna awarte ya îro li Qatarê vekin.
