Em çawa bi derewankaran re mijûl dibim?

"Kesek ji yakınên min gelek derewgot e! Çawa dû re muamele bikim?"
🕋 Girîngî û bingehên axlaqî
Mebehsên axlaqa û ranahiyeta ruhanî hem di rêza ku qedîm dibe, hem jî di rêza ku derbasî guhartinê dike, demê xwe digrin.
Yekî ji taybetmendiyên bê zanîn e ku kesekî şevê yekane derewgot nebe, çawa jî yekane derbasî derewgotiya jê bibin.
Di dîn de, vexwarinê û bêtewazî li kar û tevlîbarên kesên din ye; taybetî ji bo kesên nêzîk wek hev, malbat û dostan.
✖ Amr‑be‑marûf û nehî‑ji‑munker
Wîtiya me ye wekî mîslê mizgeftê bixweşin: serê xwe di destpêkê de sererastkirinê bike, lê her wisa bêyî nebêjîtinîya dil.
Bijartina amr‑be‑marûf (vebulûna rastî) û nehiy‑az‑menker (ne‑reklamkirina nexweşî) ji dînê me ye.
🔍 Şiveyên muamele bi kesekî derewan
Destpêk ji xwe
— Helwesta xwe li ser rastî binêre; ne ji bo pêşîn têkilî dikarin guhartinê bikî, lê helwestê xwe bê navê nimûne da bilind bikin.
— Nedîtinî û şerm‑girtinên bêkarsaz nekarin çavkaniyekî baş bêtin; rêyeke dengbêjîya heyranî û rohî ye.
Dîtina rêkerek (rêwên) derêwgotiyê
— Tu caran derewgotî ji astengên îmanî, ji kêmasîya hiş û zanîn, ji nuha meteqa yê kese yan ji têkiliyê yên wî / wê dikare were.
— Hişyar bibe ka ew kes ji bêhiya ewlehiya rastî têwazî dike, ewha tê de tu caran di seba ewlehiya rastî bigotin bikaribî.
Nehî ya betre (nahêştir) ‒ nehiy‑az‑menkerê neştî
— Bi awayê ne‑rastîyê rast leketin humarî; çalakiyên rastbîrî neçar nakinê qarin.
— Bi rêyên ne‑zor, ne tayi bet qirün, peyaman rastiya dînî, mesaj, klip, peyam, xwendina pirtûkan bibînin.
Rolê hez û pirrêza evîndarî
— Bi tevbîna hezdarî, bihîstinê, pêşandanê rastiya hatiye xwestin; ew kes hewceye bibe bixwaze rast bêje.
— Hedi hedi peywendî hêsan bike; di nav malbatê, dostan de heyî rabîtodinî.
Rakirin, kêmkirina têkilî ya neefektîv
— Heke derewgotîya wî / wê zêde be û nikaribî bersivên rast bidê, têkiliyê dikare kêm were an kontrolkirin.
— Ev kêmkirin nikare bibe cezayekî giran; belkî be wek "alarma xweşbazî", jîndora guhartinê.
Besîranîya xweya rastî
— Karên baş yên wî / wê bibînin û wan pêş bikin; ji bo afirandina motivasyonê.
— Daxwaza wan ji bo şopandin, rûniştin û di zeman‑zemanê de nîşan kirin rastiyê.
Sedema tepsîya agirê dihatiyê (êş û têkiliyê kontrolkirin)
— Rastî gotine smîla ne; xewna xwe li hemberî payîz û gazabên hevpar bihêlin.
— Pir nebin şermezar, nagihan; di şer‑şora dengderîn de kedkarîya guhartinê tê girtinê bi.
🕊 Bikarhêneriya dua û râfiqa ruhi
Dua, tevekkul û tawassul bi Ahlebeyt (a.s.) jî ne be eceldar; ji Xwedê dawiyên xwe ji hem zewkaniyên bedew û hem ruhi bipirsin.
Bawerî ke ev çalakîyên rastbîrî, hezdarî û muzaheret bi xwedê di formeke pir‑hidûd de təsir dikin.
🔚 Encama peyamê
Bextewerîya rûhî û axlaqî ya mirov bi rastiyê, hezê tebîrî û deng danê her kesê ku derewgotiya dike, dikare guhartinê amadekir. Qet ne wisa neyê ku rewşa rastê bi beşdariya heme kesan bêbext werbe; lê her kes dikare bi şevqe xwe rêya rastiyê hilbijêre. Bi bersîva nişkewtin, bi rûhi gercê û bi mînatirîn awayên hurmetdar, her gava ku bi kesekî derewgot têkilî dikî, armanca te divê guhartinê ya wan bibe, ne şermandina wan.
