Mizgefta Ipswich li Îngilîstanê salvegera 40-an a xwe pîroz dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X)- ABNA- Mizgefta Ipswich Port li rojhilatê Îngilîstanê, ku di salên 1960an de bi koçberiya xelkê Bangladeşî bo herêma Suffolk hatiye damezrandin, salvegera xwe ya 40emîn bi berfirehkirina çalakiyên xwe yên olî û civakî pîroz dike. Nurul Choudhary, rêvebira mizgeftê, got: "Niha nêzîkî 40 heta 50 neteweyên cûda tesîsên mizgeftê bikar tînin û em nûnertiya Misilmanên ji seranserê Suffolk dikin."
Bi vê boneyê, tê plankirin ku mizgeft îro (Yekşem) merasîmek taybetî li dar bixe û di heman demê de di bin sernavek din de, "Navenda Misilmanên Suffolk", ji nû ve were vekirin.
Mizgefta Ipswich di van çar dehsalan de ji çend qonaxên pêşveçûnê derbas bûye. Ev qonax ji kirêkirina îmamek tam-dem û avakirina avahiyên nû ji bo bicihkirina bêtir îbadetkaran bigire heya pêşkêşkirina dersên jiberkirina Qur'anê û bernameyên perwerdehiyê ji bo civaka Misilman a herêmê diguherin.
Mizgeft her roj ji bo raya giştî vekirî ye û her weha bernameyên taybetî li dar dixe da ku bi civakê re, di nav de Misilman jî, têkilî daynin.
Di vê mijarê de, "Tonomiya", ku berpirsiyarê karûbarên mizgeftê ye, got: "Pir xweş e ku ev avahî û tesîsên ji bo pêşwazîkirina mêvan û îbadetkaran hene. Em hewl didin ku bi ol û civakên din re têkilî daynin û her gav mirovên ji paşxane û olên cûda pêşwazî dikin.
Li gorî serjimêriya 2021-an, nêzîkî 3.9% ji nifûsa bajarê bendera Ipswich Misilman in, ku bi qasî 5,500 kes e. Ji bilî Mizgefta Ipswich li Kolana Bond, sê navendên din ên Îslamî li bajêr hene, di nav wan de Navenda Îslamî ya Shahjalal li Kolana Argyle, Navenda Civaka Kurdan, û Mizgefta Taqwa li Kolana Westgate.
