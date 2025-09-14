Axaftinên navbera Amerîka û Taliban bo guherandina esîran

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA- Du şandekarên Amerîkî—Adam Bowler, şandekarê taybet a Amerîka li ser girtiyan, û Zalmay Xalilzad, şandekarê berê ya Amerîka li ser Afxanistan—bi Emîrxan Muttakî, wezîrê derve ya hikumeta Taliban, li Kabul civîn kirin. Mijara sereke, girtiyên Amerîkî yên li Afxanistan bûn, û herdu alî razî bûn ku axaftin bidomîne.
Taliban di beyanekê de ragihand ku axaftinên li ser girtiyên herdu welatê dê bidomînin. Heyeta Amerîkî jî bi Mullah Abdulghani Beradar, yarmetî yekemwezirê li ser aborî, civîn kirin. Baradar şansên veqetandina sermayê li Afghanistan—bi taybetî di qada madenên kêmtirîn de—nîşan da, û şikayet kir ji sankîyonên Amerîka. Wî daxwaz kir ku Amerîka bi rêya hevkarî, ne dijminî, bi Afghanistan re têkiliyê ava bike.
🔐 Dosya Mahmûd Habîbî: Astengê sereke
Li gorî Amerîka, girtiya Mahmûd Habîbî—ciwanek Amerîkî-Afghan ku di sala 2022 de wenda bû—yek ji dosyeyên herî zêde astengdar e. Amerîka ji bo agahiyê li ser cihê wî xelatekî 5 milyon dolarî danîn. Taliban her rolê xwe di wendabûna wî de red kirin, û dibêje ku piştî sê sal hîn jî agahî tune ye.
Amerîka îzah kir ku dosya Habîbî mezintrîn asteng e bo têkiliyên zêdetir. Berê, Taliban pêşniyara guherandina wî bi Mohammed Rahîm—girtiya dawî ya Afghan li Guantanamo û nêzîkê bin Laden—red kiribû.
🌍 Rewşa neteweyî û siyasî
Amerîka hîn jî hikumeta Taliban—ku piştî 20 sal şerê leşkerî li Afghanistan dest bi hêz kir—nas nekir. Lê serokê Amerîka, Donald Trump, azadiya girtiyên Amerîkî yên li derve wekî pêşengiyek nas kir, û gelek kes—di Afghanistan, Rûsya û Venezuela de—azad kir.
Trump di vê mehê de fermana nûyê derxist ku destûrê da bo sankîyon kirina welatan ku girtiyên Amerîkî bi awayekî nedestûrî girtin.
🔄 Guherandinên berê
Di Adarê borî de, Bowler çû Kabul û George Glizman—mekanîkê berê ya balafirê ku di 2022 de wekî geştyar hate girtin—azad kir. Di Çileya borî de jî, Amerîka girtiyek Afghan ku bi dozên ticarî û terorîzmê hatibû hükm kirin azad kir, û Taliban jî du Amerîkî azad kir.
Ji demê ku Taliban di Tebaxê 2021 de dest bi hêz kir, gelek ecnebî li Afghanistan hate girtin. Rûsya jî hefteya borî ragihand ku yek ji neteweyên xwe ku ji Tîrmehê ve hate girtin, bi daxwaza Moskow azad kirin.
