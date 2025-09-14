🕌 Mizgeftên Skotland rêxistinên ewlehiyê xwe zêde kiri

Li gorî ragihandina Rojnameya Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt (s.x)- ABNA- Mizgeftên hemû Skotland piştî astengkirina çend çalakiyên Îslamherasî(Ji misilmanan tirsandin) û hucûmên li ser navendên Îslamî, rêxistinên ewlehiyê xwe zêde kirin. Mizgefta herî mezin a welatê li Glasgow niha di bin parastina 24-saatî de ye.
Li gorî medyayên herêmî, Omar Afzal, yek ji endamên civata mizgeftên Skotland, ragihand ku di civaka Musliman de têkiliyeke mezin a tirs û nigaranî heye. Wî got: “Rastî, hestekê tehditê heye. Hemû mizgeftên Skotland niha di rewşa xwe de nûvekirin û dixwazin ewlehiyê zêde bikin.”
Wî zêde kir: Hin navendên Îslamî berê jî karûbarên ewlehiyê kiribûn. Niha, mizgefta giştî ya Glasgow bi encama çalakiyên çend mehên dawî, di bin parastina 24-saatî de hatî danîn.
Li gorî rapora şevê şemiyê ya malpera Anatolî, ev çalakiyên ewlehiyê piştî çend rojavayên tund hatine kirin. Di mehê Adarê de, gava gel di nav mizgefta Aberdeen de li ser ibadeta xwe bûn, ciwanek hucûm kir û paceyên mizgeftê şikest. Mehê paşê jî, mizgefta Elgin şahitê çalakiyeke wekhev bû ku şikestina paceyên wî hate kirin.
Di heman çarçoveyê de, navenda Îslamî ya li Newton Mearns ragihand ku zilamek li rê de li zarokek xwendekar hucûm kir û Muslimanên din jî tehdit kir.
Herwisa, di mehê Tebaxê vê sala de, dadgeha Skotland ciwanek 17-salî bi sedema plan kirina şewitandina navenda Musliman li bajarê Greenock, bi 10 sal zindana cezayê da.
