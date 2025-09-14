"Hişdara Şehbaz Şerîf ji bo Talibanê;Di navbera Xewarîc û Pakistanê de yekê hilbijêrin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X)- ABNA-Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf careke din hikûmeta Talîbanê li ser şerê li dijî terorîzmê hişyar kir û got: Ez dixwazim peyamekê ji Afxanistanê re bişînim ku divê hûn di navbera Xewarîc û Pakistanê de hilbijêrin.
"Xewarîc" peyvek e ku ji hêla rayedarên Pakistanî ve ji bo Tehrîk-e-Taliban Pakistan (TTP) tê bikar anîn.
Serokwezîr Şerîf ev gotin di serdana Nexweşxaneya Leşkerî ya Bannu de piştî serdana leşkerên birîndar ligel Serfermandarê Artêşê Asim Munir kir.
Wî got: Welatiyên Afxanistanê jî di êrîşên terorîstî yên Pakistanê de beşdar in, ku sînor derbas dikin û ligel Tehrîk-e-Taliban Pakistan (TTP) kiryarên terorîstî dikin.
Şerîf zêde kir: Ger hikûmeta Afxanistanê bixwaze bi Pakistanê re têkiliyan deyne, divê ew bi dilsozî û rastgoyî bike, û em amade ne. Lê ger hikûmeta Afganistanê bixwaze piştgiriyê bide terorîstan, wê hingê ti eleqeya me bi hikûmeta demkî ya Afganistanê re tune.
Serdana Şerîf bo Bannu di demekê de hat ku artêşa Pakistanê ragihand ku 19 leşker û 45 çekdar di pevçûnên cuda yên vê hefteyê de li nêzîkî sînorê welêt bi Afganistanê re li parêzgeha Xeyber Pakhtunxwa hatine kuştin.
Hikûmeta Talîbanê li Afxanistanê bi berdewamî girêdana Afxanistanê bi çekdarên Tehrîk-e-Taliban Pakistan (TTP) re red kiriye, û gotiye ku bêewlehiya Pakistanê di pirsgirêkên wê de ye û rayedarên Pakistanî hewl didin ku Afganistanê ji ber têkçûnên ewlehiya xwe sûcdar bikin.
.............
Dawiya peyamê/
Etîket
Şehbaz Şerîf
Taliban
Your Comment