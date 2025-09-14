Hêrs û tevlihevî di nav derdorên Îbranî de piştî êrîşa terorîstî ya têkçûyî ya Îsraîlê li dijî Hamasê li Qeterê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çavkanî yên sîyonîst îzah kirin ku her carê ku di axaftinên peymana guherandina esîran de pêşveçûnê tê, Netanyahu ew axaftin jê dike. Ew jî tesdîq kirin ku Îsraêl dizanibû ku Hamas bersiva pozîtîfê bidê bo pêşniyara nû ya rêzgarî, û hucûma li Doha şansa peymanê jêbirî.
Medyayên Îsraîl ragihandin ku demê hucûmê ne rastî bû, lê piştî ku Îsraîl dizanibû Hamas bersivê bidê, ew hucûm hate kirin. Michael Shemesh, ragihandekarê siyasî ya kanala 11 ya televîzyona Îsraîl, îzah kir ku di du hefte berî operasyonê de, serokê Mossad David Barnea îşaret kiribû ku planên kuştina serokên Hamas li derve, hatta li Qatar, hebûn. Lê wî jî gotibû ku ew çalakî di demê axaftinê de nehatin kirin.
Barnea di civîna rêxistinê de gotibû: "Niha axaftin tune ye," ku wateya ew e ku kuştin destûr heye. Lê paşê wî jî got: "Demê hucûmê niha ne baş e, divê bisekinin heta hûrguliyên pêşniyara Donald Trump, serokê Dewletên Yekbûyî, diyar bibin." Lê wî jî zêde kir: "Qerarê dawî li destê Netanyahu ye."
Rojnameya Ma'ariv jî rapor da ku Mosad bawer dike ku hucûma li ser serokên Hamas li Qatar dikare şansa peymana guherandina esîran jêbirî. Barnea bawer bû ku ziyanê vê hucûmê zêdetir bû ji fêdeya wî.
Yuval Biton, serokê berê ya lêkolîna zindanan a rejîma sîyonîst, got ku armanca rastî ya vê operasyonê tê şikestin. Wî îzah kir ku hewlên ku Hamas bi dest bidin ne serkeftî dibin, û her çend hemû serokên wî hatin kuştin, daxwazên vê tevgerê nayên guhertin.
Ram Ben Barak, endamê Knesset, jî li ser demê hucûmê elqeyê kir û got: “Îsraîl êl niha di nav axaftinên guherandina esîran de ye, ku ji girîngiyên sereke yên me ye. Ji ber vê yekê, demê hucûmê li ser serokên Hamas li Qatar nebaş bû.”
Kobi Marom, xebatvanê siyaseta hundir a rejîmê, vê hucûmê wekî jêbirina armanca esîran ji ajendaya Îsraîl l re şirove kir. Wî got ku serokên ewlehiyê li dijî vê hucûmê bûn û dixwestin Netanyahu şansa axaftinê bidê, lê wî biryar da ku hucûmê bidomîne.
Rochama Yahyot, dayika yek ji esîran sîyonîst, Donald Trump mesûl girt û got ku wî bo vê hucûmê “çiraqê kesk” nîşan da. Wî daxwaz kir ku Trump destê xwe bidê da ku vê xeletî mezin rast bike.
Wî zêde kir: “Ez bawer im heke Îsraêl vê hucûmê nekirî bûya, Hamas bersiva pozîtîfê bidê bo peymana guherandina esîran.” Wî got ku malbatên esîran bi encama vê siyaseta her dem di bin ezmûn û azabê de ne, û pêşengiya wan rizgarkirina zarokan xwe ye, ne têkçûn di hesabên siyasî û ewlehiyê de.
Dayika vê esîrê zêde kir: “Hikumet gelek car hewl da ku şansa esîran û malbatên wan qelew bike. Heke Îsraêl hucûm nekirî bû li ser navenda Hamas li Qatar, Hamas dikarî bi peymanê razî bibe.”
Ehud Barak, serokwezîrê berê ya rejîma sîyonîst, jî di domandina elqeyên xwe de li ser siyaseta hikumet û leşkerê li dijî Gaza got: “Operasyona ‘Arabaên Gideon 2’ armanca Îsraêl ya jêbirina Hamasê ne digihîje.”
Wî zêde kir: “Hamas dixwaze em di avê qelê Gaza de bigihîjin. Hucûma Îsraîl li Doha dikare bi tevgerê re serkeftina diplomatikê ya bêmînak bibe.”
Barak îzah kir: “Îsraêl bi hucûmê li ser axaftvanên li bajarê paytextê welatê navbera, jiyana esîran xwe bi xetere da. Wekî Trump dibêje, her car ku pêşveçûnê tê, Netanyahu hucûmê li kesekê dike.”
Dawiya Peyam/
Your Comment