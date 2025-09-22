Îmam Serdemê (Xweda li zuhora wî lez bikê),mazharê herî temam ê Xwedê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ez jinêk im ku ji aliyê xwedîtiya malê, lê her weha ji ber perwerde û hewesiya xwe, di cîhê medyayê civakî de koma yekê rêkxistîme û postan li ser İmam Zamân (Xweda li zuhora wî lez bikê) weşandîme. Hin kes dibêjin dema Xwedê heye û di Qur’ânê de hate nivîsandin ku divê me bîra wî bikin, bîra İmam Zamân mânayê tune ye û ev hemû reklaman û postan rast nîne!
Ma rastî bîra İmam Zamân bêfayde ye? Wate di terbiya û tazkîyede tesîr nadide? Ma ji me re alîkarî nakê ku bi Xwedê biçe? Bi rastî bîra İmam Zamân di rêya sulûk û me’nawîyetê de çi maqamê heye û çiqas girîng e? Spas dikim ku rûdawê dide.
Bersiv:
Tewassul û zikr û bîra Xwedê û evliyayê Xwedê ji demên dirêj di nav gel û zanistvan de mijara nîqaş û gotûbêj bûye. Wateya kelimeya tewassulê, wateya alîkarî girtin ji yek amûrê bo gihîştina meqsûd e. Mirov bo ku meqsûda xwe bigihîje, divê bi sebeban û vasîtayên feyzê tewassul bike. Çêkirina zira’êtêkê serkeftî, bêyî xwarin, cotkirin, veşartina danûstan û zêdekirina amûran li demekê taybet û bi rêza xwarinê nikare bibe.
Li ser vê bingehî, tewassul wateya bikaranîna sebeban e, ku wêran jiyana mirovan di dinyayekê de ye ku qanûna sebeb û sebebkar li ser wê destûrê dide. Divê hînî berfirehtir li şînasa tewassul û maqama wê li îlm û felsefeya Îslamî bibin, da ku şik û şübhe li ser teqeyekirina wê bi baweriya Xwedan û bersiva wan li ser zikr û tewassul bi îmaman, bi taybetî İmam Zamân (Xweda li zuhora wî lez bikê), dîtin bibin:
1. Pêşî divê ji te pîrozbahî bidin û teşwîq bikin ku hîn ji hêvî û baweriya rast li Îmam Zamân (Xweda li zuhora wî lez bikê) te, hîn di rêya reklama nav û bîra wî de çalakî dikî. Destpêkê divê bêjin ku asasan navbera teşwîqa bîra Xwedê û teşwîqa bîr û zikra îmaman, bi taybetî İmam Zamân, encamêkê reben e; wate heke hinekî li me’refata Îslamî lêkolîn bikin, piştgiriyên pir zêde yên ku tewassulê bi îmaman pejirandin û wî di rêya zikr û bîra Xwedê de nas dikin, dîtin dikin.
Rûştenîtarîn îşarete li ser tewassul li Qur’ânê hatîye ku Xwedê bi rûmetê bi momînên fermandide ku ji bo xwerê zêdekirina xwe sebebek lêbigirin: “Ey ehli îman! Takweya Xwedê bixwînin û dest û vasîteyek ji bo têraze xwe bidin; û di rêya wî de hewldan bikin da ku serkeftî bibin.” (1) Hin hadîsan sebebê “vasîte”yê xelqê Ehl-ul-beytê (Xweda li zuhora wî lez bikê) nîşan dan.
Ji nimûne, ji Salman Farsî hatî gotin ku ji Muhammed (s.x.a) bihîstim ku dibêje: Xwedê (c.c) dibêje: “Ey bendevanê min, ma we hewceyên mezin nîne? Bizin ku ev hewceyên mezin ê we negihîjin bê ku yê herî hêja ji we şefaat bike. Ji ber vê yekê bizanin herî rûmetdarîn xelqê min di nav xwe de herî baş in: Muhammed û bira wî Îsâ, û piştî Îsâ îmamên ku ew vasîtayên li ber Xwedê ne.”
Ji ber vê yekê agah be ku her kes ji min xwestekê bixwaze û Muhammed û aleyhîsilam û xwedî navê wî ya paqij vasîte bikin, ez ev xwestan bi sedema xelqê herî hêja ya li ber min têkêşînê dimeşînim. (2)
Tewassul bi Ehl-ul-beytê (s.x) çavkaniya xurûcê xwe ji ayetên din ên Qur’ânê jî dike û ji bandeyan daxwaz dike ku bi rêzên Xwedê bi girtin û yek bibin: “Bi rêzên Xwedê bi girtin û parçe parçe nebin.” (3) Di gotarêk de, İmam Sadîq (s.x) got: Em (Ehlibeyt) heman rêza Xwedê ne ku Xwedê (c.c) gotiye. (4)
Ji ber vê yekê di çavkaniyên Îslamî û bi taybetî Şî’î de, tewasul û zikr û bîra îmaman ne tenê qedexe nîne, lê belkî teşwîq jî hatîye kirin. Sedemê wê jî zelal e; em îmamanê ma’sûm in ku wan vasîtayên feyz û rûmetdaran li dergaha Xwedê dibînin û ji dergahê wan wek evliyayê Xwedê re têne serdana, ne, xwedî nebin ji aliyê Xwedê û bîrê wî.
Gava rûh dixwaze, û mêj wisa dide, û hêvî dibe, û destêk têkoşîne û tiştêk nivîse, em dibêjin dest nivîsa ye, herçend hêvî, mêj û rûh jî çalak bûn û balê ber dest e wek bal li hemû şîyan e û ne ji wan jî cihêkê din e, lê rûh li ser wan hemû kontrol dike. Heke em İmam Zamân bibînin, wateya wê ne bîra Xwedê ye, lê balê rûh li hemû tiştan heye.
2. Lê di derbarê tesîr û bereketên zikr û bîra îmaman de, bi kêm lêkolînê di ziyarate nameyên eslî de gelek agahîyên baş hene. Bi taybetî di derbarê İmam Zamân (a.j) de di ziyarate nameyan de me’refetên bilind hene. Li berpirsiyariya Şî’a, Peygamber û Ehlibeyt vasîtayên feyzê Xwedê ne ku Xwedê bi rêya wan bereketên xwe li ser mirov şandîye, û ev vasîlet li têkiliyê têkoşîna xwêzayî û şerî’î û rêberiya mirovî ye û jî jiyana wan û mirina wan wek hev in;
Ji ber vê yekê, teslîm û tewassul bi ev nûran paqij di dinyayê de sedema vasîletê wan li dergaha Xwedê û çêkirina kêş û pirsgirêkan bi feyza ilahî û şefaatê wan di qiyamêtê de ye û kesê ku rê li berderketina fermana wan dide, serkeftî dibe. Ji ber vê yekê di ziyaratecema’de ku ji lêzaniyekî pîroz ya Îmam Hâdî (s.x) derketiye, wisa dikin nivîs: “Her kes li hember we were, ew xilas dibe, û yê ku ji we dûr dibe, wêdibe... Her kes ku we hezdike, Xwedê hezdike û yê ku dijî we ye, bi Xwedê dijîye...
Xwedê ji we dest pê dike û ji we qet’ dike û bi rêya we baran radide û bi rêya we ezmîn diparêze... Yê ku Xwedê dixwaze divê ji rêya we dest pê bike û bi Xwedê nexwaze...” (5) Di derbarê İmam Zamân (Xweda li zuhora wî lez bikê) de di du‘ayê Nedbê de wisa tê gotin: “Li ku ye deriyê Xwedê ku ji wê derî hatin ber dergaha Xwedê?”
“Li ku ye vasîtayê ku feyzên ezmîn ji ber mirovên erdê digihîne?” Wek ku di vê beşê du‘ayê Nedbê tê dîtin, velîyê dem, Hazrat Sâhibezzamân (Xweda li zuhora wî lez bikê) herdu vasîtayê feyz û bereketên Xwedê bo heyvî û mirovên erd e, û jî dergaha ku divê ji wê derî ber dergaha Xwedê çûn.
Berrûhê arif û evliyayê sulûk û me’nawîyet ev e ku serkeftî û qebûlkirina bandagiyê wan ye, û di çavkaniyên eslî de ev me’refet bi mo’alet û hezkirin û serdestî di mala ma’sûman de digihîje, wek ku di ziyarate nameyê tê gotin: “Serkeftî li virayeta we ye û... bi hez û mo’aletê we ibadetên wajib qebûl dikin.” (6)
Ji ber vê yekê tewassul bi Îmam Zamân û jiyan dan û bîra wî ne tenê bi bîra Xwedê nexwes e, belkî bîra wan û ziyarata wan di rêya tawhîd û xwedêperestiyê ye û tesîrên me’nawî hene û mirovan nêzîk dikin serkeftiyê. Rêya te ya ji bo jiyan dan û bîra wî rast û dorost e û heke tu dikarî bi xwendin û hilbijartina nivîsar û posterek ku li ser tewassul û bîra Ehlibeyt di medyayê civakî de hene û weşanê wan li koma xwe dikî, bêyî rastî ev şik û şübheyan bersiv dide, û zêdetir karêk ne heye. Divê ne ewlehetiya nîqaş û kûrek nebe.
Encam:
Bîr û zikrê Xwedê û evliyayê Xwedê ji me’refatên qat’î yên ilahî ne û tewassul bi îmaman û jiyan dan û bîra wan di civakê de jî curekê xebatê şo’êr û nişaneyên dînî ye;
Û di çavkaniyên eslî de ser vê yekê zor piştgirî hatîye kirin. Tewassul bi îmaman rêya gihîştinê bo tawhîd û Xwedê ye. Ew vasîtayên gihîştina Xwedê û rûmetdar û şefaatkar in. Tesîrên me’nawî yên pir zêde hene li ser tewassul bi wan, wek serkeftin, qebûlkirina ibadet û asanî di terbiya û tazkiyê de ji ber ku wan nimûneyên baş ne û rêberiyên rêhanî li rêya sulûk û pêşveçûna mirovan dikin... Ku nîşan dide divê di jiyan dan û bîra wan de zêdetir hewldan bibe.
Pîvan:
1. Sûre Maide, Aye 35.
2. Şeyx Ḥure ʿĀmilî, Muḥammad ibn Ḥesen, Wasāʾil al-Şîa, Muʾessasat Ehl ul-Beyt (s.x), Qom, Çapê yekem, 1409 H.q, Cilt 7, Rûpel 101.
3. Sûre Āl ʿImrān, Aye 103.
4. ʿAlāmê Maclisī, Muḥammad Bāqir, Biḥār ul-Anwār, Dār Iḥyāʾ al-Turās al-ʿArabī – Beyrût, Çapê duyem, 1403 H.q, Cilt 24, Rûpel 84.
5. Şeyx Ṣadūq, Muḥammad ibn ʿAlī, Man Lā YaḥZur Ul -Faqīh, Dîvânê weşanên Îslamî yê Civaka Darsên Hawza ʿIlmiyya ya Qom, Qom, Çapê duyem, 1413 H.q, Cilt 2, Rûpel 613.
6. Heme wî.
"Bîra anîna Xwedê û bîra ewliyayên wî yên pîroz, ji maêrifên qetîy yên Xwedê ne. Lêvekêşan(Tewasul) bi îmaman kirin û li nav civakê nav û bîra wan zinde hîştin, xwe curek avakirina nîşanên Xwedê na."
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ez jinêk im ku ji aliyê xwedîtiya malê, lê her weha ji ber perwerde û hewesiya xwe, di cîhê medyayê civakî de koma yekê rêkxistîme û postan li ser İmam Zamân (Xweda li zuhora wî lez bikê) weşandîme. Hin kes dibêjin dema Xwedê heye û di Qur’ânê de hate nivîsandin ku divê me bîra wî bikin, bîra İmam Zamân mânayê tune ye û ev hemû reklaman û postan rast nîne!
Your Comment