"Pêşniyara dîtarekî bi Pezîşkîyan xwe re pêşniyar dikin; Tramp pêbêndîya gotûgo nîne"

Belavkirina manifestoya emro yên hin rojnameyan dikare bi lêdana bêpêdivî bê, û pêşniyara civînê di navbera serokê komeleya Îran û Donald Tramp de di parastina civînên giştî yên Neteweyên Yekbûyî de, carêkî din pirsa girîng li ser rayê giştî û çalakiyên siyasî vekişîye, ka çima hin kes pêwîst dikin ku vê civînê wekî civînekî numûne û awayekî nîşandanê ya diji Amerîkayê û Îranê were bibîn.
Ev rewş nakeve bingehên rast û siyasî yên mînakevî, lê têne bîrîn ku experîyansên sala borî nîşan didin ku Tramp û hukûmeta Amerîkayê xwe ne li ser gotûgo û hevkarî.
Rastî wê ye ku heger Tramp hîn jî bi têgihiştinê û bawerî li hevkarî û rûmetê hebe, ezmûnên nava gotûgo yên nêzîk di navbera Amerîka û Îranê de dê encamê ya şer neyên bidin, û jî ne îzin bidin ku li ser Israelê berbi bibe. Ew hewl diyar dike ku di îcraatên Trump de gotûgo tenê amûreke taktîkî bû ku dem bidest xwe bike û rayê giştî bi ferq bike, ne rêyeke rast û temam a çarenûsa pirsgirêkan.
Çawa dikare ew siyasî bê bawerî be ku di heman demê de fermana şerê ser qanûnên atomeyê yên Îranê didê? Ev wateya gotûgo ya Tramp ti bîhna çêtir ne ji bo çarenûsa rastîn û tenê tê gotin ku ew gotûgo têkelî ye bi hêsanî û guhertina rewşê.
Pirsa sereke:
Çawa dikare karê din ji hêla siyasîyekê yê Amerîkayê ve were kirin da ku hin alîkên navxweyî ne ji ber awayekî şikestî nebin û pirs û şerên dijberî yên ji aliyê Amerîkayê ve bêtir nebin?
Tramp di pêşî û niha de mîrîka tarî heye li dijî Îranê û dîsa her weha di taktikên siyasî û stratejiyên ne salîkî de jî tê dîtin.
Nîqaş:
Niha ku cîhan hemû di pêvajoya lêkolîn û idarekirdina têkoşîna dijî cinayetên Îsraîlê ye, hin kes û alîkên navxweyî pêşniyara civînê di navbera masî û mezintrîn dujminên gelê Îranê de dikin, ku ev pêşniyar wekî wan tiştan nabe ku têkçûnên siyasî û etikî yên Îranê di nav cîhanê de bi tenê ne.
Ji hêla desthilatdarên komeleya Îslamî ve jî hin carekî bû ku welatan û alîkên cîhanê bi awayekî yekbûyî dengdan an idareya siyasî bikar bînin da ku li dijî Îsraêl komêr bikin, lê belavkirina pêşniyara civînê bi Trump di wê rewşê de dikare belavkirina rastiyên ku di şer û siyaseta cîhanê de hebûn nebe.
