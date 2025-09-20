"Bersiva Ensarullahê berê tehdîda hilkişandina alaya rejîma sîyonîstî li Senayê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hîzam el-Esed, endamê buroya siyasî ya tevgera Ensar Allah a Yemenê, di hevpeyvînekê de bi El Cezîreyê re li ser gefên wezîrê şer ê Îsraîlê li dijî serokatiya vê tevgerê got: Bi berdewamiya operasyonên me li dijî dagirkeran, ev gefên sûcdar Katz hestek têkçûnê nîşan didin.
Şeva Înê, wezîrê şer ê Îsraîlê gef li Seyîd Ebdulmelik el-Hûsî, serokê tevgera Ensar Allah a Yemenê, xwar û got: Dirûşma "Mirin ji bo Îsraîlê" ya li ser ala vê tevgerê hatiye nivîsandin, dê bi ala Îsraîlê ya li paytexta Yemenê were bilindkirin.
Endamê buroya siyasî ya tevgera Ensar Allah tekez kir: Em ji gefên serokên dagirkeriyê natirsin û ez ji Katz re dibêjim ku dojeh li benda te ye.
Hizam el-Esed got: Gefên Katz ên ji bo bilindkirina ala Îsraîlê li ser bajarê Senaa, paytexta Yemenê, bêaqil in û dûrahiya ji Senaa heta wî ji rojê dûrtir e û ew ê nikaribe bigihîje wê.
Wî tekez kir: Helwesta me di piştgiriya berxwedana li Xezeyê de heta ku şerê qirkirinê raweste domdar e.
Endamê buroya siyasî ya tevgera Ensar Allah got: Me çekên nû anîne şer û em xwe ji bo çalakiyên surprîz li dijî artêşa dagirker a Îsraîlê amade dikin.
Wî got: Em operasyonên xwe yên zêde li dijî dagirkeran didomînin, ya herî dawî jî hedefgirtina bendera Umm el-Rîşraş (Eylat) li başûrê deverên dagirkirî bû.
Hêzên çekdar ên Yemenê bi berdewamî tekez kirine ku heya ku êrîşa rejîma Îsraîlê li dijî Şerîda Xezeyê berdewam bike û dorpêça vê herêmê neyê rakirin, êrîşên wan ên li ser deverên dagirkirî û keştiyên bi rejîma Siyonîst ve girêdayî li Deryaya Sor dê berdewam bikin.
.............
Dawiya peyamê/
Etîket
Ensar Allah Yemen
Îsraîl
Your Comment