Piştî ku hin welatên rojavayê cîhanê (wekî Brîtanya, Awistralya, Kanada...) dewleta Filistîn nas kirin, di nav hukumeta Netanyahu de nakokî û nexweşi

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-– Nexweşiyên di nav hukumeta Îsraîlê de zêde bûne; bi taybetî piştî ku hin wezîrên hukûmetê ji beşdariya civînên girîng ên ku li ser bersiva nasbûna dewleta Filistîn ji aliyê welatên rojavayê têne lidarxistin, derxistin.
Çavkaniyên siyasî bêyî navêyan ragihandine ku Benyamin Netanyahu, serokwezîra Îsraîlê, di roja Yekşemê de civînek emerjensî ya derveyî bernameyên xwe yê herî zêde lidarxist. Di vê civînê de, Itemar Ben-Gvir (wezîra ewlehiya hundirî) û Betselîel Smotrich (wezîra darayî) nehatin beşdarî. Mijara civînê şopandina çalakiyên piştrastinê yên ku li bersiva nasbûna navneteweyî ya dewleta Filistîn têne berhevkirin bû.
Nêzîkên Ben-Gvir vê kiryarî Netanyahu têgihiştin ku ew hewl dide ku bi vê rengî kêmtirîn şer bibe li ser serbestiya Îsraîlê li ser Xerîqa Rojava (Qerêna Bakur). Hêvîdar in ku rewşên girîngtir ên zû kirina serbestiya Îsraîlê li vir pêk bîne û rolê teşkîlatên xwe-berxwedanê ya Filistîn qediya bide.
Lê di aliyê din de, Netanyahu ku di encama dadgeha navneteweyî ya cîhanê de tê bin girtinê, hewl dide pozîsyonên balansdar bigire da ku yekbûnî siyasî ya navxweyî biparêze û ji tesîrên zêdetir a navxweyî û navneteweyî dûr bibe.
Di vê civînê de, Netanyahu li ser pêwîstiya hevkariya tevahî ya bi hukûmeta Donald Trump, serokwezîra Dewletên Yekbûyî Amerîkayê, ji bo bersiva çalakiyên nasbûna dewleta Filistîn jî îzah kir.
Piştî vê çalakiyê, Brîtanya, Kanada, Awustralya û Portugal di roja Yekşemê de ragihandine ku dewleta Filistîn nas kirine. Bi vê çalakî, hejmareke welatên endamên Yekîtiya Neteweyên Cîhanê ku dewleta Filistîn nas kirine gihîşt 153 ji 193 endamên giştî.
Her weha 11 welatên din, di nav wan de Malta, Brîtanya, Luxembourg, Fransa, Awustralya, Ermenistan û Belçîka, ragihandine ku dixwazin di dema civîna 80em a Cîhana Neteweyên Yekbûyî ya îlonê de dewleta Filistîn nas bikin.
