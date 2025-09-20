Rêveberiya Trump sînordarkirinên nû li ser Zanîngeha Harvardê ferz dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hikûmeta Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê, bi serokatiya Donald Trump, ezmûna xwe ya li dijî Zanîngeha Harvard zêde kir û sinorên nû hatine danîn li ser gihîştina vê zanîngeha navdarê bi çavkaniyên darayî yên federal, ku ji bo alîkarîya xwendekarî hatine tayîn kirin.
Wezareta Perwerdehiya Amerîka roja înê ragihand ku Zanîngeha Harvard di bin “bingeha kontrola darayî ya dijwar” de hatiye danîn. Ev maneya ku Harvard divê pêşî ji çavkaniyên xwe ya hundirî bi kar bîne ji bo dayîna alîkarîya xwendekarî, paşê dikare ji budceya federal hêsanî bikar bîne.
Hikûmeta Trump ev biryar bi banê "nişgiriyên li ser rewşa darayî ya Harvard" – ku jî kevntirîn û dewlemendtirîn zanîngeha Amerîkayê ye – rastî kir. Di vê çarçoveyê de, Wezareta Perwerdehiyê ji Harvard xwest ku nameyek bi giraniya $36 milionan bidê da ku erênîyên darayî yên xwe bifikrîne.
Ev daxwaz piştî ku zanîngeh dest bi weşandina "bono" (belgeya qerzan) û kêmtir kirina karîgeran kir, di nav şerê xwe ya bi ser Qesra Spî re hat dayîn.
Hikûmetê jî hişyarî da ku heke Harvard bi Ofîsa Mafên Mirovan ên Wezareta Perwerdehiyê re hevkarî neke û belgeyên daxwazkirî neyê pêşkêş kirin, ew dikare hemû budceya federal ya alîkarîya xwendekarî ji dest bidê. Di nameyekî cudahî de jî hate gotin ku ev rewş dikare bibe sedema şandina dosyayek dadgehê.
Ofîsa Mafên Mirovan li ser vêdikeve ku Harvard dawiya hilbijartina xwendekaran de hîn jî rengê neteweyî diyar dike an na; bi awayekî ku Dadgeha Bilind a Dewletên Yekbûyî li sala 2023 "politîkayên temamî yên pozîtîf" (affirmative action) ji bo zêdekirina tevlêbûna neteweyên kêmî li zanîngeh de qedexe kiribû.
Ev hemû gava çarçoveya siyaseta astengdar a hikûmeta Trumpê ye ya li dijî zanîngehan, ku di nav hemû wan de tehdîda qetkirina budceyên federal hene — ji bo mijaran wekî: şermezarkirina alîgirên Filistîn di dijî hucûma Îsraîlê li Xezze, projeyên gelekî klimayê, û planên cihê vekolînê û wekhevî.
Di tebaxa Tîrmehê ya borî de, hikûmet lêkolîna federal yê xwe ya li dijî Zanîngeha Columbia qedand, ku ew jî razî bû ku zêdetir ji $220 milionan ji bo hukûmetê dayin. Her weha Zanîngeha Brown jî razî bû ku $50 milionan bidê da alîkarîya geşedanê ya hêzê karîger a herêmî bike.
Hikûmeta Trump dema xwestinê ya fêrmî li Harvard ve gotibû: “Divê Harvard kêmî 500 milion dolar bidê.”
Di dosyayekî cuda de jî, hikûmet pêşniyarî kir ku Zanîngeha Kalîfôrniya ya li Los Angeles (UCLA) 1 milyar dolar bidê – pêşniyarek ku Lêkolînerê Dewletê ya Kalîfôrniya wî wisa tê de nas kir: “hewl ji bo şantaj.”
Zanîngeha Harvard jî di mehê Tebaxê de ragihand ku hukûmet teqrîben $600 milion ji budceya tayînkirî ya Harvard qefil kir.
