Xwepêşandanên , (protestoyek)berfireh ên Îtalyayê ji bo piştgiriya Filistînê/Parêzerên Îtalî daxwaza bidawîanîna qirkirina li Xezzeyê dikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di îro duşemê de, li gelek meydan û kolanan ên bajarên cihêreng yên Îtalya dê protestoyek berfireh a li piştgirîya Filistîn û gelê Xezze were lidarxistin.
Ev biryara protestoyê bi dema vegotina greva giştî ya ji aliyê yekîtiya "USB" ve tê lidarxistin û hejmara civînên hatî ragihandin heta niha ji 75 bûyerê zêdetir e û her saet zêde dibe; ev kiryarek bêhempa bi statîstîkên bibandor di dîroka protestoyên Îtalya de.
Organîzatorên vê protestoyê ji gel xwestiye ku bi beşdariya meydanên bajarên cihêreng, zextê li ser hikûmeta Îtalya zêde bikin da ku hemû awayên hevkariyê bi rejîma dagirker a Îsraêlê were rawestandin. Her weha ji protestoker û grevkeran xwestiye ku xwe biparêzin Xezze, rawestandina qirkirina gel, dijî pêşbaziya çekan û şeran, û piştgirîya "keştiyên cîhanî yên berxwedanê" ku ber bi Xezze ve diçin, bikin.
Ev protesto dê li bajarên wek Trento, Bergamo, Torîno, Mîlano, Genoa, Bologna, Fîrenze, Pîza, Perugia, Pescara, Lîvorno, Cagliari, Roma, Napoli û gelek bajarên din yên Îtalya were lidarxistin.
Di heman demê de, zêdetirî 200 hiqûqnas, parêzer û çalakvanên mafên mirovan yên Îtalya bi darêxistina beyannameyekê xwestina rawestandina qirkirina gel a li Xezze kir. Di vê beyannameyê de hatîye gotin: "Li ber nûçeyên ku mijara derbasî sistkirina sîstematîk û domdar a mafa jiyanê û mafên bingehîn yên mirovan ên niştimanên sivîl ên Xezze dikin, bêdengî ne wek vebijarkek pejirandî ye."
Îmzakirên vê beyannameyê tekîd kirine ku hikûmeta Îtalya li gorî hiqûqa bingehîn û peymanan navneteweyî, mecbûr e ku piştgirî ji mafên bingehîn bike û dozên sûcên navneteweyî bimeşîne. Her weha ragihandiye ku bi hevkariya parêzeran û zanîngehan, di danişînên pêşîn yên dadgehan de, dê pêşgotina qanûna dadgeha navneteweyî ya sûcên leşkerî bixwînin da ku ji hemû saziyan bixwazin ku li qanûn û mafên niştimanên sivîl rêz bikin.
Heya niha, 238 dadger, dozgêr û parêzer ji dadgeh û zanîngehên cihêreng yên Îtalya vê beyannameyê îmze kirine û wek dengek ji bo dadperwerî û piştgirîya mafên gelê Xezze bi nav kirine.
