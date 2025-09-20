Rêbaz û Şopandina Xweberdêranî li Jiyan û Sîretê Pêxemberê Muhemmed (Silav li wî û alê wî bin)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Xweberderanî (Hilm, Efû, û Kêzandina Qezebê) di Sîretê Pêxemberê Mehemmed (s.x.a) de
Xweberderanî li Sîreya Pêxemberê Mehemmed (s.x.a) — ku tê de hilm, efû û kêzandina qezebê hene — ne tenê wekî xasiyeta axlaqî ya kesane bû, lê jî roleke sereke lîst di cêkirina dilan, rêveberiya krizîyan, astengkirina tûndîtî û firaqgerî, û di dawiyê de, di avakirin û bêxtekr kirina pergala axlaqî û civakî ya çandê ya Îslamî de.
Xweberderanîya Pêxember (s.x.a), şablonekê bimînin ji bo aşitî, rêzendî û bihêzdariya civaka Îslamî ye.
Ayetan Qur’aniyê Ku Têkildar Ne:
- “"وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ" (1)”
— Yekî ji wan kesên ku qezebê xwe digrin, ji mirov derdixe, û Xwedê ya xeyirxwêşan hez dike.
— Ev ayet rastî rêya kêzandina qezebê û efûyê nîşan dide.
- “"خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ" (2)”
— Efû bixwaz, ji wan peyamanên başyan ferman bidê, û ji nexweşan dû bibe.
— Fermana rastî ya Xwedê ye ji bo rêzê û xweberderanî.
- "وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ" (3)
— Baş û xerab wekhev in nayin; bi yê baş tweakîl ber xwe bibin, û dê bibînin ka kesê ku di navbera te û wî de dijminîyê heye, wisa bibe wek dostekê germ.
— Ev aiyet stratejiya xweberderanî li têkilîyen mirovî dizanin.
Mînakan li Sîretê Pêxember (s):
a) Di dema Mekê de (bang kirinê yê kesane û tolîya azabên):
- Berwerîya tirsa Qurêyşê û azabên wan – herwesa lêkerên wan li pey Pêxemberê (s.x.a) ne bûn dikarin wan bixin cânê xwe; wî bi hilma xwe berê zanîn û ne azabdekirin, lê jî dua kir.
- Bêreva Taifê: piştî ku wî gelê Taifê bang kir û li pey wî stên û kêmkirinên şeytanî hatin, dema farishta piştgiriyê hate daxistin ji bo xistina wan, Pêxember (s.x.a) got: “Ez hêvî dikim ji nav wan kes be ku Xwedê bi yekîtiya wî binerîn.” Ev nimûneke mezin a hilma wî û nêrkêşiya wî ye.
b) Di dema Medîne de (rêvebiriya civakî û hukûmet):
- Aldana mu’nafiqên (munafîqan): herwesa wî zanîbû ku hin kes di nav civakê de nagihêjin rêya rastî, lê Pêxember (s.x.a) bi rêz û şefqet bi wan re kir, ne ji ber wan xwîn hewce bû, da ku neteweyê nebêje ku Pêxemberê xweparêzên xwe dimeşîne.
- Efûya giştî ya Fetha Mekê: paş salên tirsa û zulmê Qurêşê, wî got: “Herin, hûn azad in.” Ev bû nimûneke gelek girîng ya efû û xweberderanî.
- Alîkariya wî li diji xeletiyan kesane: mînakên qaçmiştiyê kesan çi mirov bê sererastî kirine, wî bi şefqet û alîkarî re kiribû.
- Hevjiyanî bi Ehlê Kitab: peymana Medîne mafê wan qua Ehlê Kitab nas kirin û bi wan wekhev, bi rêz û aşîtî îlişkîdaya kirin.
Rolê Xweberderanî di Avakirina û Mezinbûna Civaka Îslamî de:
- Dilên mirov bigire û îslam bergeşandin: bi wisa wî çavkaniya dîna rahmê û mirovetîyê nîşan da, gel hejmar dikir ku bi îslamê têkilî bikin.
- Kêmkirina tensiyon û qedexeyên giran: bi kontrolkirina qezeb û bi xweberderanî, dikare nexweşiyan yên civakî û quwetên dirêj hejmar bigire.
- Avakirina qanûn û nerînên dadperwer: xweberderanî bûye bingehek bo hukûmetê û dadgehanê, ku bi efû û îhsan bi civatan re davran dikin.
- Daholkirina civaka yekîtî û aşîtî: civaka ku serokê wî xweberderanî û medarî ye, kêmtir tê deqaşa navxweyî û parêzgahî û dema şerî hilbijart.
- Modelkirina muamelatê bi dijmin û raqibên paş şer: wek nimûneyê Fetha Mekê, wî modela revaşandina efû û bihîstinê dan ku çêtir bû ji modeliên kevn.
Encama:
Xweberderanî ne tenê xasiyeta axlaqî ya bilind a Pêxemberê (s.x.a) bû, lê jî strategiya zêdekirina rêvebiriya dilan, avakirina civaka aşîtî û axlaqî, û astengkirina tûndîtî û firaqgerî ye.
Ev şêwaz û şexsiyeta nebewiyê, îro zêdetir ji her demê girîngtir e bo çareserkirina pirsgirêkan civakî, bingehkirina aşitî û bûyerên hevjiyanî.
Nîşeyên jêrîn:
1. El-Îmran/ayeta 134
2. El-E'raf/ayeta 199
3. El-Fussilet/ayeta 34
