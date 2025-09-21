  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Vîdeo/Deng

?Rapora Vîdyo | Misilmanên Awistralyayê di çi şert û mercan de dijîn

21 September 2025 - 23:25
News ID: 1729642
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
?Rapora Vîdyo | Misilmanên Awistralyayê di çi şert û mercan de dijîn

Misilmanên Awistralyayê di nav çande û civakek cihêreng de dijîn, lê hin caran bi îslamofobî û cudaxwaziyê jî rû bi rû dimînin. Her çend pirsgirêk hebin jî, gelek misilman bi serketî di nav civaka Awistralyayê de integrare bûne.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Me ji Seyîd Ehmed Zekî pirsî, rewşa Misilmanan li Awistralyayê çawa ye? Jiyana Şîe û Misilmanan li Awistralyayê çawa ye?

Di vîdyoyê de, ewranî û rewşa misilmanên li Awistralyayê hatine nîşandan. Li gorî vîdyoyê:

1. Demografî û Cihêrengî:

   - Nêzîkê 3%ê gelheya Awistralyayê (bi qasî 800 hezar kes) misilman in.

   - Pirranî li bajarên mezin wek Sidney, Melbourne û Brisbane dijîn.

   - Misilmanên Awistralyayê ji geşên etnîkî û çandeyî tên (ereb, tirk, îranî, pakistanî, îndonêzî, hwd).

2. Rewşa Giştî:

   - Hin misilman di warê aborî, perwerde û siyasetê de bi ser ketine.

   - Mizgeft, xwendegeha îslamî û navendên çandeyên misilmanan li wir çalak in.

3. Pirsgirêk û Tengasî:

   - Hin misilman bi pirsgirêkên wekî Îslamofobî (tersa misilmanan), cudaxwazî an jî nerînên nerast yên medyayan re rû bi rû dimînin.

   - Ji piştî bûyerên terorîzmê ya cîhanî, hin caran dijminatî li ber misilmanan zêde bûye.

4. Sazî û Alîkarî:

   - Hikûmeta Awistralyayê hin bernameyên wekheviya çandeyî û berxwedana li hember cudaxwaziyê pêşkêş dike.

   - Gelek sazî û dezgehên misilmanan jî bo mafên xwe têdikoşin.

🔹Xulasê:

Misilmanên Awistralyayê di nav çande û civakek cihêreng de dijîn, lê hin caran bi îslamofobî û cudaxwaziyê jî rû bi rû dimînin. Her çend pirsgirêk hebin jî, gelek misilman bi serketî di nav civaka Awistralyayê de integrare bûne.

Your Comment

You are replying to: .
captcha