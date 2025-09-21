?Rapora Vîdyo | Misilmanên Awistralyayê di çi şert û mercan de dijîn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Me ji Seyîd Ehmed Zekî pirsî, rewşa Misilmanan li Awistralyayê çawa ye? Jiyana Şîe û Misilmanan li Awistralyayê çawa ye?
Di vîdyoyê de, ewranî û rewşa misilmanên li Awistralyayê hatine nîşandan. Li gorî vîdyoyê:
1. Demografî û Cihêrengî:
- Nêzîkê 3%ê gelheya Awistralyayê (bi qasî 800 hezar kes) misilman in.
- Pirranî li bajarên mezin wek Sidney, Melbourne û Brisbane dijîn.
- Misilmanên Awistralyayê ji geşên etnîkî û çandeyî tên (ereb, tirk, îranî, pakistanî, îndonêzî, hwd).
2. Rewşa Giştî:
- Hin misilman di warê aborî, perwerde û siyasetê de bi ser ketine.
- Mizgeft, xwendegeha îslamî û navendên çandeyên misilmanan li wir çalak in.
3. Pirsgirêk û Tengasî:
- Hin misilman bi pirsgirêkên wekî Îslamofobî (tersa misilmanan), cudaxwazî an jî nerînên nerast yên medyayan re rû bi rû dimînin.
- Ji piştî bûyerên terorîzmê ya cîhanî, hin caran dijminatî li ber misilmanan zêde bûye.
4. Sazî û Alîkarî:
- Hikûmeta Awistralyayê hin bernameyên wekheviya çandeyî û berxwedana li hember cudaxwaziyê pêşkêş dike.
- Gelek sazî û dezgehên misilmanan jî bo mafên xwe têdikoşin.
🔹Xulasê:
Misilmanên Awistralyayê di nav çande û civakek cihêreng de dijîn, lê hin caran bi îslamofobî û cudaxwaziyê jî rû bi rû dimînin. Her çend pirsgirêk hebin jî, gelek misilman bi serketî di nav civaka Awistralyayê de integrare bûne.
