Şêx Neîm Qasim: Çekê berxwedanê tenê li dijî Îsraîlê ye/ Rêya guftûgo diyalogê bi Erebistana Siûdî re vekiriye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şex Naîm Qasim, Sekreterê Giştî ya Hizbullahê Libnanê, îro îfade kir ku hêza rezistansê tenê ji dijî dushmanya Îsraîlê ye û ji Arabistana Saûdî xwest ku rûpela nû bi rezistansê veke.
Sekreterê Giştî ya Hizbullahê Libnanê di axaftinê de li ser salvegera şehîdiyeta serokê cihadiya mezin “Îbrahîm Êqîl” û hevalên wê yên ji komandoên Tîpa Rizwan û hinekî civakên neparastî, Arabistanê da daxwaza vebijartina rûpela nû bi rezistansê bi rêya guftûgo kir, ku pirsgirêkan çareser bike, pirsgirêkên xweşwazî bersiv bide, û binpêkirina vê bingehîn bikar bîne ku dushmanya rastîn tenê Îsraêl e, ne rezistans, û bi vî awayî li vê asteya taybet ya awayî ji wergera kêfxweşiyanê yên berê berî bikare.
Şex Naîm Qasim qewet kir: hêza rezistansê tenê dijî dushmanya Îsraêlê ye, ne dijî Libnanê, ne dijî Arabistanê û ne dijî her welêt an alîyek din li dinyayê. Biranî li ser rezistansê fêdeya rastîn a Îsraêlê ye.
Ew jî bîrîndar kir ku rezistans li Filistîn beşek ji vî hemberî ye û yek sedîq e li ber mezinbûna Îsraîlê.
Ji Îsraîl re kar neke
Şex Naîm Qasim hemû komeleyên siyasî yên di nav Libnanê de daxwaz kir ku her çend nefretên wan bi Hizbullah ji hevaltiya dushmendiyan nêzîk be, ji karê Îsraîl re xerîd nekin.
Ew got: “Em di hukûmet û parlamanê de bi hev re ne. Bê neçarî be ku ev rê li ser hejmartin û têgihiştinê bike, ku ji me re alîkariya ku hîn bi vî asteyê derbas bibin, û karê Îsraîl re nekin.”
Ew bi pirsên ku da ku dema ku Amerîka vekirî dibe ku ew ji bo feyda yên Îsraîlê dixebite, em çawa dikarin her pêşniyara Amerîkî an ne-Amerîkî bêyî şik û şübhe qebûl bikin û her dem çawa dikarin hinekî destûr bidin? Di dawi de qewet da ku rezistans her çend ji hêz û Amerîkayê re ne hez dike, lê her tim serbilind dê bimîne û heke Îsraêl bixwaze wê jê birêve bibîne, divê bizane ku wê xwe di dawiyê de şikest dibe.
Sekreterê Giştî ya Hizbullahê Libnanê jî got: Amerîka tenê weleya hêzên leşkeriya Libnanê dide ku ew tenê karibin rewşa hundirîn rêkxistinê. Her qasî ku weleya ku dibe her weleya ku îmkan heye ser Îsraêl, hêza hawîrî an leşkerê wê tesirê bike, wê di destê leşkeriya Libnanê de nayê dayîn.
Ew ji hukûmeta Libnanê xwest ku avakirinê li ser pêşkeftinê bikin, xebatên aborî û darayî zû bikin, bi şerê dijî neheqî dijî bêhêvîtiyê şer bikin û bo nûçe kirina stratejiyeke ewlehiya neteweyî di gotûgojeke pozîtîf de be, û rewş û axaftin ji cîhê hêza û otorîteyê bike.
Sheikh Naîm Qasim di dawi de amadekariyê yên rezistansê ji bo yekîtiya leşkeriya Libnanê îfade kir û got: rayedarîyên “Jozef Aoun” Serokwezîr, “Nabih Berri” Serokê Parlamanê û “Nawaf Selam” Serokwezîr li dijî tecawuzên dawî yên başur xweş in, lê hêwesa pêwîst e ku her roj bidome û bi hêvî û hêzdarî bibe
